日本人最討厭外國遊客行為排行榜　調查：大聲說話與吵鬧位居第一

日本民營鐵道協會一項調查結果顯示，日本有超過60%鐵路乘客對火車上和車站內的外國遊客行為感到惱火。



根據共同網，日本民營鐵道協會近期調查顯示，在調查的5,314名受訪者中，62.9%受訪者對外國遊客的行為感到厭煩，當中「大聲交談和吵鬧行為」最惹人煩，其次是「攜帶和存放行李的方式」以及「穿過車站設施的方式」。

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調查顯示，若不區分是否外國遊客，50.5%受訪者認為不顧周圍環境而咳嗽或打噴嚏是最令人討厭的行為。

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日本民營鐵道協會表示，隨着與新冠肺炎相關的旅行限制解除，愈來愈多乘客不戴口罩乘坐火車，因此對傳染病傳播感到擔憂的受訪者數量增加是這一行為排名靠前的原因。

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