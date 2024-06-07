日本長崎和多都美神社禁韓國人內進　罔顧公德「不敬行為」太過份

日本長崎縣的對馬市位於日本與韓國之間，其中「和多都美神社」（渡津神社）超過千年歷史、擁有神祕氛圍的絕美海中鳥居，吸引不少人到當地觀光。



不過由於韓國旅客經常無視神社的某些規定，入口處貼着用韓文寫着「韓國人禁止進入」的標語。

日本長崎縣對馬市的和多都美神社（渡津神社）超過千年歷史、擁有神祕氛圍的絕美海中鳥居，吸引不少人到當地觀光。（和多都美神社官網）

日本長崎縣對馬市的和多都美神社（渡津神社）超過千年歷史、擁有神祕氛圍的絕美海中鳥居，吸引不少人到當地觀光。（和多都美神社官網）

韓國遊客隨地丟煙蒂、神社內唱歌跳舞捱轟 點圖放大瀏覽更多相關照片：

+ 8

根據富士新聞網報道，韓國的遊客常在非指定的地點內吸煙，而且會隨意丟棄煙蒂，還有不少人會在神社內唱歌、跳舞。

神社多次提醒遊客不要在非吸煙區吸煙，卻反而被責罵，甚至發生暴力事件。

神社負責人表示，島上愈來愈多煙蒂，更有遊客逆向行駛及胡亂停車阻塞道路，因此神社決定豎立韓文告示，表明不接受韓國遊客進入。

【延伸閱讀】日本旅遊｜超無禮店員疑歧視遊客拒做退稅 台女一招讓他鞠躬道歉（點圖放大瀏覽）：

【延伸閱讀】日本旅遊｜超無禮店員疑歧視遊客拒做退稅 台女一招讓他鞠躬道歉

+ 21

附近的餐廳對此則表示：「我能理解這想法，但針對韓國人是有點過份。」

神社指出是因為韓國遊客屢勸不聽且有發生衝突、甚至被歐打的情況發生，才做此決定：「很多韓國人的不敬行為難以控制，對我們小小的神社來說很難應付。因此以後，我們不打算解除禁止韓國人進入的禁令。」

【延伸閱讀】東京居酒屋「毒舌老闆」拒做外國遊客生意惹議：到日本就該講日文（點圖放大瀏覽）：

【延伸閱讀】東京居酒屋「毒舌老闆」拒做外國遊客生意惹議：到日本就該講日文

+ 16

延伸閱讀：

南韓「醫政對立」惡化中：醫師反對擴招，醞釀總罷工

世足賽預選賽 中國國足主場1:1平泰國 球迷、官媒都開罵

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】