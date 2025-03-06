外國遊客佔東京住宿旅客51.5%　日本現「出差難民」

日本觀光廳上周二（2月28日）發布2024年住宿旅行統計結果，顯示外國遊客在日本主要城市的住宿比例顯著上升，導致酒店價格上漲，部份商務人士甚至難以在公司預算內找到合適住宿，被傳媒稱為「出差難民」。



根據共同網，日圓貶值進一步推動外國遊客增加，使得日本46個都道府縣的外國人住宿人數均有所增長，僅高知縣例外。東京與京都的全年外國人住宿人數首次超過日本人，這是自統計開始以來的首次突破。

報道指，東京、大阪、名古屋三大都市圈的外國人住宿人數仍然遠多於其他地方，要引導遊客分散至各地需採取進一步的措施。

隨着外國遊客的大量湧入，日本主要城市的住宿需求激增，導致酒店價格上漲。《日本經濟新聞》指出，除旅遊需求上升，物價上漲、住宿業人手短缺等因素也推高酒店成本，進一步加劇價格上升趨勢，因此，日本正出現「出差難民」。

日本觀光廳2024年的住宿旅行統計統計顯示，在東京都，外國遊客的住宿人數佔51.5%，京都府為50.1%，大阪府則為44.9%。整體來看，日本全國範圍內外國遊客的住宿佔比為25.2%。這表明，在東京、京都、大阪等主要城市，外國遊客的住宿比例遠高於全國平均水平，顯示出這些城市對國際旅客的強大吸引力。