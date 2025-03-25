俄羅斯模特兒移居香港1年半　突IG宣布提前回國　公開4大原因

俄羅斯模特兒Eva Bogut自述2023年移居香港，並全心全意愛上這座城市。她曾在社交平台多次大讚香港是一個理想居住地，不但是現代化城市，而且環境優美、氣候溫和，是一個令人感到安全的地方。然而她3月11日突然宣布，在香港居住1年半，原定住2年，但決定提前回國，擬2個月後回俄羅斯居住，她解釋自己有4大原因選擇放棄留下，主要都和生活成本有關。



▼Eva Bogut分享香港的生活經歷

工作與生活難平衡

Eva Bogut在社交平台Telegram表示，她認為香港人是名副其實的工作狂，似乎不介意額外加班（簡稱OT），在這裏每週工作50小時以上並不少見，如果婉拒上司的OT要求，對方會感到難以置信。

她又指香港午飯時間通常不計入工時，一年只有14日公眾假期，休息時間相當有限，雖然香港的平均薪水高於其他城市，但Eva Bogut認為若忙於工作卻無暇欣賞人生風景，甚至難以自由支配時間，高收入就失去意義。

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整體醫療水平欠佳

Eva Bogut還表示，雖然香港的醫療體系確實是世界頂尖，但只有急症服務或重症醫治水平（例如癌症治理或急症手術）較高，尤其是面對一些簡單的健康問題，不僅費用高昂，醫生診斷也很馬虎，不會進行詳細檢查或化驗。

此外，Eva Bogut認為即使患者有醫療保險，也有很多診所不會接收；好不容易找到接受醫療保險的專科醫師，卻也會因為預約已滿而不能安排診治。

生活水平毫無道理地貴

香港維多利亞港景色。（顏銘輝攝）

如果不考慮淘寶等廉價電商平台的話，Eva Bogut覺得香港物價貴到沒有道理的地步：她舉香港餐飲的例子，2個平平無奇的Pizza外賣要7,000盧布（約648港元）；一條質感較好、沒有塑膠味的麵包價格約800盧布（約74港元）；一包香煙則要1,300盧布（約120港元）；至於一個26平方米的微型單位月租更是要2,000美元（約15,549港元）。

Eva Bogut認為跟居住過的越南或泰國等地比較，香港的生活成本不是一般的高。特別是服務業，做一次美甲就要100港元左右，植一次睫毛需要200港元，美容剪髮更高，而且服務素質往往與收費不成正比。

12月24日平安夜，大批市民及遊客到尖沙咀海港城消費及打卡。（梁鵬威攝）

最讓她無法理解的是，若要選擇時尚生活，幾乎要捨棄口腹之欲。她發現在香港買一份沙威瑪（Shawarma，即Kebab中東烤肉）的錢和買一隻新款手袋或Nike運動鞋相當。

如「殭屍之地」

Eva Bogut指，她從未能與本地人成為朋友，因「他們有自己非常封閉的社區，因為每個人都很努力地工作，人們不想出去見朋友、聊天、去某個地方...... 用手機發短訊或打視像電話更容易。每個人都在打電話。」

她指香港人本身很有禮貌，但有些行為令她不快，如「搭電梯時我走出去前，已經有人湧入來，在地鐵車廂人們走出去前，已經有人走入去。」她指香港人會為一切事情道歉，但同時又「會暗自討厭你」。

她形容如生活在「殭屍之地」，人們都低頭沉浸在手機世界中。

圖為港鐵油麻地站。（黃學潤攝）

網民回應態度不一

對於Eva Bogut提出的問題，有本地網民認為她說的句句屬實：「無法反駁，甚至還有些美化了」、「一年半已經看清楚香港人是怎樣生活的。」

但也有人不同意她的觀點：「錢賺夠了就回俄羅斯退休咯」、「一句總結：香港客戶貼士不夠。」