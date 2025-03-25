日本法政大學下週換校長　港人Diana Khor出任成首例

日本知名私立大學法政大學3月31日將會換校長，在香港出生的副校長Diana Khor將會升職，接替原校長廣瀨克哉。她除了會是法政大學首名外籍校長，亦是首名港人出任日本私立大學最高職位。



Diana Khor的父親來自馬來西亞，經營服裝公司。她1960年出生於香港，曾入讀香港大學社會科學學院，1983年和1986年先後獲得學士和碩士學位。她之後前往美國升學，1994年獲得史丹福大學（Stanford University）社會學博士學位。

法政大學是日本知名私立大學。（法政大學網站）

法政大學網站資料顯示，Diana Khor教授的主要研究興趣一直集中在性別領域。她參與過日本的女性主義草根活動研究、女性/性別研究的知識建構以及社會學的性別研究。近年來還關注同性戀伴侶關係議題和家庭關係議題。

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港人Diana Khor將於2025年3月31日出任日本法政大學校長。（法政大學網站）

2021年在日本Y-SAPIX的採訪中，Diana Khor表示，她仍然有家人住在香港，也跟香港有學術研究聯繫。在美國完成學業後，Diana Khor對世界各地不同的婦女運動進行比較時，她對日本的女權運動產生興趣。同時為了往來香港方便，她選擇前往日本法政大學從事教職。

《朝日新聞》報道，今年是法政大學建校145週年。 Diana Khor的首要目標是提高女性教職員的比例，目前為24%。她說：「法政大學有很多優秀學生，國際化進程也在不斷推進，但大學以外的地方並不知道這一點。」