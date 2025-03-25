袴田巖冤案｜世上服刑最久死囚成功翻案　日本法院判獲賠2億日圓

日本法院重新審理58年前的靜岡縣一家四口滅門案後，2024年9月底終推翻法院56年前的判決，認定案中的關鍵證據屬偵查機關捏造，坐牢近48年的疑兇袴田巖獲改判無罪。靜岡地方法院3月24日裁定發放2.17億日圓刑事補償金（約1120萬港元）。



袴田巖現年89歲，據日本共同網引述律師團稱，這是日本刑事補償中的歷來最高金額，《刑事補償法》規定確定無罪後，國家應發放每天最多1.25萬日圓（645港元）的補償金，法院會考慮拘禁時間和原本應能得到的利益等因素來決定金額。

袴田巖方面早前向法院主張稱，袴田巖被迫面臨死刑的恐怖，肉體和精神上的痛苦造成無法估量的損害，且自30歲起遭拘禁，喪失的利益相當巨大。法院決定按訴求發放補償金。

袴田巖與胞姐袴田秀子（影片截圖）

袴田巖是前拳擊手，1961年因身體問題轉行，改到靜岡的味噌加工廠任職，到1966年，他的老闆一家四口在靜岡縣家中慘遇殺害，包括老闆夫婦及其2名孩子，當時住所起火，驗屍結果後來發現4人均遭刺死。

袴田巖在案件發生同年被捕，據辯方主張，袴田巖是前拳擊手，又曾在酒吧工作，警方認為這種人物是最有可能的嫌疑犯。

袴田巖一開始否認指控，但後來稱因警方嚴刑逼供認罪。他曾試圖撤回供詞，但未有成功。至1968年，法院判處他罪成及死刑，死刑一直未執行。

圖為袴田巖（電影《夢の間の世の中》宣傳照）

他的胞姊袴田秀子多年來一直奔走為弟弟申冤，至2014年，辯方主張兇手所穿衣服上的血迹DNA與袴田巖的DNA不符，獲法院批准重審案件，並因袴田巖身體虛弱，法庭認為他年紀大、逃跑風險低，讓其可以離開監獄。他共坐牢長達近48年。

在經歷漫長的法律程序後，案件2023年才正式開始重審，至2024年9月法院公布裁決。

日本靜岡縣警總部長津田隆好2024年10月21日登門到袴田巖位於靜岡縣濱松市的家中道歉（影片截圖）

日本警方高層2024年10月前往袴田巖家中，登門道歉，袴田巖的90多歲姊姊袴田秀子表示，已經把這一切看作是命運，事到如今，也不打算向警方抱怨。

袴田巖（紀錄片《夢の間の世の中》宣傳照）

在最新的法庭判決中，案中關鍵證據的5件衣物被判定屬於偵查機關捏造。

檢方主張這5件衣物是袴田巖犯案時穿上的衣物，染有血迹，但警方是在案發超過1年後，才稱在工廠味噌桶內找到這些衣物，所以存在爭議，衣物上的血迹也遭質疑「不自然」。

案中的5件衣物證據（影片截圖）

2023年，東京高等法院一項裁決承認科學實驗表明，在味噌浸泡逾一年的衣服會變得太黑，無法發現血迹，此指向有可能捏造。

辯方律師主張，衣服上的血迹DNA與袴田巖的DNA不符，且其中褲子太小，對袴田巖來說根本不合身。

檢方則指偵查機關不可能偽造，又指服裝與事發前袴田巖所穿的衣物非常相似。

圖為袴田巖（紀錄片《夢の間の世の中》截圖）

靜岡地方法院在9月26日的判決中，宣告袴田巖無罪，認定他曾經承認犯罪的供詞實質上是捏造，而且該5件衣服也是偵查機關捏造。

這是日本戰後第5個死刑案件重審後宣判無罪的案例，在法院的新判決後，日本檢方決定不上訴。

↓ 講述袴田巖的2016年日本紀錄片《夢の間の世の中》，此為預告片↓