特朗普國安高層Signal洩露轟炸也門計劃　「你們都不是認真的人」

美國東岸時間3月24日中午左右,《大西洋》雜誌(The Atlantic)總編輯Jeffrey Goldberg刊登驚人報道:「全世界都在3月15日東部時間下午近2點時才得知美國正在轟炸也門境內的胡塞武裝(Houthis)目標。然而,早在第一枚炸彈引爆前兩小時,我已預知這場攻擊可能即將展開。我之所以知情,是因為國防部長赫格塞思(Pete Hegseth)在上午11點44分傳送了作戰計劃給我。該計劃包含武器部署、攻擊目標與行動時間的精確情報。」

自上任前一天促成加沙第一階段停火之後,特朗普(Donald Trump)--根據華府知情人士的判斷--已經失去了促成加沙長久和平的興趣。如今不斷轟炸加沙、接連殺死哈馬斯高層、重新派出地面部隊進入加沙甚至有計劃重新佔領加沙的以色列,就有官員表明前屆美國政府「想我們停止戰爭,但特朗普是想我們打贏戰爭」。

特朗普針對也門胡塞武裝組織(Houthis)的持續轟炸,可算是這種「由停火到開火」轉向當中的一環。特朗普的目標就是要證明他能夠做到拜登不能做到的,也就是強力打擊胡塞,使之停止對於紅海-蘇彞士運河關鍵航道商船的攻擊,並施壓伊朗重談核問題,並接受美國更為強硬的條件(當中據報包括限制導彈發展計劃和對於區內「抵抗軸心」武裝的支援)。

美國東岸時間3月24日中午左右,《大西洋》雜誌(The Atlantic)總編輯Jeffrey Goldberg刊登驚人報道,稱白宮高層提前告訴他轟炸也門的計劃。(網站截圖)

對於中東局勢而言,這是一個非常嚴肅的發展。然而,Jeffrey Goldberg爆出的Signal群組溝通,卻顯示出從國防部長赫格塞思、美國國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz),再到副總統萬斯(J.D. Vance)、如今主理俄烏談判的中東問題特使威特科夫(Steve Witkoff)也不是什麼認真的人。

表情符號回應致命轟炸

在針對胡塞軍事目標以至也門首都薩那(Sanaa)的大型轟炸發生之後,對於這場至少造成53人死的攻擊,被視為「傳統共和黨外交鷹派」的沃爾茲發出了三個表情符號:👊🇺🇸🔥;威特科夫則貼出五個表情符號:🙏🙏💪🇺🇸🇺🇸。對於這件中東大事,竟然用如此兒戲的態度來看待。

這次洩密事件起源自3月11日。《大西洋》總編Goldberg突然收到一個自稱是沃爾茲的人的Signal邀請。作為老牌記者,這並不讓人此意外。

然而,兩天之後,Goldberg竟然得到沃爾茲邀請加入一個名為「Houthi PC small group」的聊天群組。群組成員包括萬斯、赫格塞思、威特科夫、國務卿魯比奧(Marco Rubio)、國家情報總監加伯德(Tulsi Gabbard)、中情局(CIA)局長拉特克利夫(John Ratcliffe)、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)等18人--當然,當時在Goldberg眼中,這可能是場「騙局」。

對於轟炸也門胡塞武裝,沃爾茲發出了三個表情符號👊🇺🇸🔥回應。(網上圖片)

然而,赫格塞思在美軍轟炸也門胡塞之前提前在群組中公布攻擊計劃詳情,其後轟炸也真的發生了,當然就證明了這非不是一場騙局。

而這些特朗普白宮國安高層真的是如此不顧安全的隨便用個公開的加密溝通程式作最高機密的通訊,而且還不小心到把一個不涉事的記者加到群組裏面。(按:不少人都在猜測事源是沃爾茲記錯名字……)

表露心底話的低級討論

在轟炸也門前的群組對話中,各人都透露了心底話。

此前在慕尼黑安全會議上大肆批評歐洲各國政府的萬斯,明顯是個針對歐洲的孤立主義者,直言特朗普轟炸也門的決定「是個錯誤」,「3%的美國貿易經過蘇彞士」,而歐洲的則佔其40%,「我不確定總統是否意識到,這與他當前對歐洲的立場訊息有多矛盾」,更有推高石油價格的風險。萬斯主張把襲擊押後一個月,做好宣傳工作,再看看美國經濟怎麼樣。

赫格塞思則表示,要將轟炸胡塞的重點放在「1)拜登失敗和2)伊朗資助(胡塞)」之上,指出如果押後攻擊的話,會有兩大風險,「1)這被洩漏,使我們看起來猶豫不決;2)以色列先作出行動--或者加沙停火失敗--讓我們不能在我們的條件上展開行動」。

圖為2025年3月11日,美國國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz)、國務卿魯比奧(Marco Rubio)在沙特與烏克蘭代表舉行會談。(Reuters)

沃爾茲一方面稱歐洲海軍能力有限,另一方面則強調美國還是過去那般的唯一強權,「不論是現在,還是幾周之後,重開這些航道的也必需是美國。」

萬斯繼續說他「只是很討厭再次為歐洲解困」,而赫格塞斯則回應稱他「完全理解(萬斯)對歐洲搭便車行徑的厭惡,這實在可悲。但(沃爾茲)是正確的」。最終,多年忠於特朗普的白宮副幕僚長米勒表明特朗普已經「開綠燈」,指示大家按上意執行就好,又稱未來如果航道真的打通了,歐洲、埃及都要付出經濟回報。

這次洩密事件曝光之後,特朗普起初說他不知情。白宮發言人其後則稱特朗普依然非常信走沃爾茲。

2025年3月14日,美國密歇根州,圖為萬斯在Bay City發表講話。(Reuters)

不過,根據美國政治新聞網站POLITICO的報道,白宮內部已經有極多要求沃爾茲請辭的討論。由於沃爾茲屬傳統共和黨鷹派,特朗普MAGA派中的孤立主義者早就不滿由他這樣一個人去擔當國家安全顧問要職,這次沃爾茲被揭出私下同傳媒建制人物有溝通,就讓他們聞到可以趁機推倒沃爾茲的機會。同時,本來支持沃爾茲的傳統共和黨人看到作表現如此不謹慎,也開始跟他保持距離。

當然,最終沃爾茲的去留還是要看特朗普。

而比沃爾茲「更不小心」的防長赫格塞思,似乎認為「攻擊才是最好的防守」,在夏威夷下飛機之後,馬上大罵Jeffrey Goldberg只是個「所謂的記者」,是個「欺詐成性、聲名狼藉之徒,專門以兜售虛假訊息為業。」

然而,此前國家安全委員會的發言人已承認Goldberg發布的訊息內容看起來是真的。

2025年3月21日,路透社這張從一段影片中截取的截圖中顯示,美國億萬富豪馬斯克(Elon Musk)和美國防部長皮特赫格塞思(Pete Hegseth)在華盛頓特區五角大樓會晤時一起開懷大笑。(Reuters)

更諷刺的是,赫格塞思、沃爾茲等人此前都曾猛批希拉里(Hillary Clinton)等民主黨人沒有小心處理政府機密。(按:還記得2016年大選的希拉里「電郵門」嗎?)可是,他們自己的「小心」程度似乎比希拉里還要低。

對於也門人命傷亡、軍事機密溝通的輕率對待,也反映在這些特朗普高層近乎「低能」的政策討論之中--竟然沒有人質疑轟炸也門胡塞的有效性(按:多年轟炸也未能擊敗它),也沒有人提到轟炸胡塞在整個伊朗和中東政策中的位置。

如今,美軍一打開了就不能停,21日以來,美國至少對胡塞作出了27次的空襲。而胡塞也繼續向以色列等目標發動導彈襲擊,未來更有可能向已經和胡塞達成停火的沙特或阿聯酋開刀,以作為對於美國的施壓。

這些美國高官對於轟炸胡塞那幾個表情符號的回應,讓人想起HBO劇集《Succession》裏面老邁的傳媒大亨Logan Roy對於他幾個含着金鑰子出身卻以為自己繼承父業的兒女的那一句批評:「你們都不是認真的人」(you are not serious people)。

這個轟炸也門群組裏面的人,若非民選政客出身,就是特朗普喜歡的電視主持或地產商人,全都是靠宣傳、靠個人關係上位的。他們真的有足夠的嚴肅和認真態度去處理國防外交大事嗎?恐怕沒有。