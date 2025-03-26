中國外交部：加拿大對華商品採取歧視性限制措施　違WTO規則

中國外交部發言人郭嘉昆3月25日主持例行記者會，回應加拿大在世貿組織（WTO）對中國提起訴訟一事，他稱加拿大不顧規勸，執意對中國產品採取歧視性限制措施，擾亂貿易秩序，中方採取必要反制為合理行為。



法新社記者提問，中國對加拿大部分農產品和漁業產品加徵額外關稅，加方已就此訴諸世界貿易組織爭端解決機制，詢問外交部對此有何評論。

中國發言人郭嘉昆回應稱：「具體問題請向中方主管部門詢問。我要指出的是，加拿大方面不顧中方多次規勸，執意對部分中國進口產品採取歧視性限制措施，嚴重違反世貿組織規則，干擾正常貿易秩序，嚴重損害中方合法權益，中方採取必要措施予以反制完全正當，合理合法。」

郭嘉昆還表示，中方敦促加方採取切實行動，糾正錯誤做法，為兩國企業開展正常貿易和合作提供公平、非歧視、可預期的環境。