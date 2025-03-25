卡尼：可與特朗普通話　但須視加拿大為主權國家

加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）於3月24日表示，他可以與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，但需按照加拿大作為一個主權國家的條件下進行。



2025年3月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）簽署行政命令。（Reuters）

卡尼於3月9日當選執政自由黨領袖，自動接替辭任總理的杜魯多（Justin Trudeau）。按慣例，美國總統很快會與加拿大新元首通話，但特朗普與卡尼至今未有交談。

卡尼宣布提前4月28日舉行大選後翌日，即啟動選舉活動。他在紐芬蘭（Newfoundland）向媒體表示，「我可以接聽電話，但你知道，我們將以主權國家的身份進行談判，而不是他想像的加拿大」。卡尼又稱，特朗普或等待大選結果，才再與當勝者通話。

圖為2025年3月5日，加拿大溫尼伯（Winnipeg）有民眾掛起「購買加拿大產品」的橫額，以回應美國總統特朗普（Donald Trump）的加徵關稅政策。（Reuters）

特朗普已宣布對加拿大產品加徵關稅，並屢稱加拿大為「第51個省」，卡尼此前稱這些言論不尊重且無益。他23日也稱，由於特朗普不合理的貿易行為，以及其對加拿大主權的威脅，該國正面臨最嚴重的危機。因此需提前選舉，在人民強力授權下應對。