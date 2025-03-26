美國情報機構年度報告　指中國是美國最大軍事與網絡威脅

美國情報機構周二（3月25日）發表年度威脅評估報告，指中國仍然是美國最大的軍事及網絡威脅。中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，美方長期以來炒作中國威脅，作為維持軍事霸權的借口。



路透社報道，這份長達33頁的報告指出，北京正加強對台灣的軍事及經濟脅迫，解放軍在試圖攻台及威懾美國軍事干預的能力，可能正取得穩定但不平衡的進展。

這份報告還指，中國正制定國家戰略，旨在於2030年取代美國成為世界上最具影響力的人工智能（AI）國家，而解放軍還可能利用其中大型語言模型來製造假新聞、模仿真人並啟動攻擊網絡。

2025年3月25日，美國華盛頓，圖為加巴德（左）與拉特克利夫（右）出席聽證會。（Reuters）

中情局（CIA）局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）與國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）當日出席參議院情報委員會聽證會。拉特克利夫批評中國在打擊芬太尼方面的做出的努力斷斷續續，與美國合作缺乏誠意，並將此歸咎於中國不願因打擊芬太尼損害企業利潤，這間接助長美國芬太尼問題。

劉鵬宇還強調，中國決心成為世界和平、穩定及進步的力量，亦堅決捍衛國家主權、安全及領土完整，而濫用芬太尼是美國自身必須面對及解決的問題。