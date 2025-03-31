特朗普全球「搶礦」　無可避免的與中國礦產爭奪戰

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）又對媒體表態，預計美國與烏克蘭將很快就烏克蘭關鍵礦產的收入分享簽署協定。一直以來，特朗普都一直很高調的宣傳美烏「很快」簽礦產協議，「非常順利」。而事實上，特朗普對烏克蘭礦產的染指確實一點都不帶遮掩，表現的垂涎欲滴。



「這對我們國家來說是一件大事，而且如你所知，我們還在各個地方簽署協議，以解鎖世界各地，特別是烏克蘭的稀土和礦產以及許多其他資源。」他說。



隨着全球地緣政治形勢愈發複雜，關鍵礦產資源已成為各國博弈的新戰場。這些稀有、稀土元素為主體的戰略性關鍵礦產資源，因在新材料、新能源和資訊技術等新興產業具有不可替代的重大用途，正成為各方焦點。

特朗普自上任以來，目光就沒有從關鍵礦產上離開過。從「不排除使用經濟或武力手段奪取格陵蘭島」，到「提出與烏克蘭簽署有關稀土礦產和自然資源的協定」，再到「考慮與衝突不斷的剛果（金）達成礦產協議」，以及跟烏克蘭簽署礦產合作開採協定，無不都展現了特朗普領導下的美國政府對於關鍵礦產的渴望。

特朗普對烏克蘭礦產的染指確實一點都不帶遮掩，表現的垂涎欲滴。（Getty）

3月4日，特朗普在國會聯席會議上發表講話，明確表示，「我還將採取歷史性措施，以在美國大幅擴大關鍵礦物和稀土的生產。」這項承諾很快有了下文。3月20日特朗普簽署行政命令，宣佈動用緊急措施提高美國的礦產產量。特朗普在行政令中說：「美國曾是全球最大的高價值礦產生產國，但專橫的聯邦規定削弱了我國的產能。」

該命令指出：「為了國家安全，美國必須立即採取行動，最大限度地促進國內礦產生產。」根據行政命令，關鍵礦產包括鈾、銅、鉀、金，以及特朗普新設的國家能源主導委員會（NEDC）主席指定的其他元素、化合物或材料。白宮官員表示，這一範圍可能還會涵蓋煤炭。

據美媒報導，這項新政令允許動用美國《國防生產法》，新政令指示美國政府簡化專案許可程式，並提供貸款以促進國內採礦業的發展。特朗普而後在白宮發表講話時再次表示，該命令將「大幅增加關鍵礦產和稀土的產量」。

《國防生產法》是一部1950年代的法律，最初由杜魯門（Harry S. Truman）啟用，以促進生產戰爭所需的鋼鐵。通過援引《國防生產法》，美國總統可以動員國內工業供應對國防至關重要的材料。特朗普在第一任期內就曾利用這項法律來刺激國內生產口罩。拜登在任期內也曾援引該法律鼓勵國內生產關鍵礦產，並將鋰、鎳、石墨、鈷、錳等電池材料納入法案範圍，以幫助企業獲得7.5億美元資金，還利用該法支持生產電動熱泵。拜登政府還批准了一些關鍵礦產的採礦項目。

特朗普早前明確表示，「我還將採取歷史性措施，以在美國大幅擴大關鍵礦物和稀土的生產。」圖為稀土。(Getty)

儘管美國擁有部分關鍵礦產資源，但目前仍高度依賴進口。美國是目前金屬的主要進口國。美國地質調查局（USGS）稱， 2024年，美國釔、鉍、銻、砷和稀土等關鍵礦產的進口依賴中國的比例超過50%，其中稀土達到了70%。摩根大通稱，美國約80%的鋁需求依賴進口，其中大部分來自加拿大。荷蘭銀行也在研報中提到，美國近50%的銅需求依賴進口。

事實上，美國擁有巨大的自然資源儲量，尤其是在西南部的內華達州、亞利桑那州和德克薩斯州的土地下蘊含著超過百億的非燃料礦物。但巨大的礦產儲量並未轉化成真正的產量，美國嚴格的法規和法律制度使得開礦困難重重。根據標準普爾全球公司（S&P Global）去年 6 月發佈的一份報告，美國平均需要 29 年才能獲得新礦開採許可，是世界上等待時間第二長的國家，僅次於尚比亞。

科羅拉多礦業學院公共政策教授摩根-巴茲裡安（Morgan Bazilian）說：「許可改革將是推進國內採礦業關鍵。過去幾十年裏，美國幾乎沒有新礦，而且幾乎所有的新礦都在上屆政府執政期間暫停。」

中國在清潔能源關鍵礦物領域的主導地位。(國際能源署/ Virtual Capitalist)

而中國在全球關鍵礦物市場上佔據主導地位，掌控着西方各國競相爭奪的關鍵礦產供應鏈。事實上，美國政府此次動用《國防生產法》來採取緊急措施提高美國的礦產產量，正是特朗普為擺脫美國對中國的依賴而採取的廣泛舉措的一部分。

中國在清潔能源關鍵礦物領域的主導地位

目前，中國生產60%的稀土元素，此外佔有13%的鋰生產市場份額。在加工處理方面，中國甚至比開採業更具主導地位。中國的精煉份額約為鎳的35%、鋰的58%、鈷的65%和稀土元素的87%。據歐盟委員會統計，中國在全球關鍵原材料總產量中佔據45%的份額，而中國以外的10大供應商加起來僅佔35%。

中國在另個領域的「壟斷」，到底有多厲害？看一個例子。3月19日，歐盟委員會發佈了「2030準備就緒」國防白皮書，歐盟終於意識到，近年來，歐盟約2/3的軍購費用都落入了美國軍火商的口袋。所以，今次歐盟把「撇開美國」的態度展現出來了。但真的不是光靠嘴上喊幾句口號就能成事的。

俄羅斯《消息報》網站3月20日就稱，儘管歐盟正不惜重金地填補因為援助烏克蘭而被掏空的武器庫，但現實情況是，它們很快就發現採購計畫面臨大麻煩——對於現代武器至關重要的銻，被控制在中國手裏。

中國國旗：圖為2024年3月4日全國政協十四屆二次會議在人民大會堂開幕當天，一名警察走在天安門廣場。（Reuters）

銻本身是一種易碎的金屬。但就像合金中的添加劑一樣，它是不可替代的——銻對國防工業供應鏈至關重要，銻和銻化合物目前被廣泛應用於彈藥生產、紅外制導、核武器、火箭阻燃劑等領域。目前世界市場對銻的需求是每年12萬噸，而同期的產量只有8萬噸。根據美國地質調查局（USGS）的資料，2023年中國、塔吉克和俄羅斯三國佔據了全球銻產量的87%，其中僅中國就佔到了48%。排名第四的澳洲只能滿足全球2%的銻資源需求，即便該國極力擴大相關產能，未來頂破天也就只能達到7%。

報導稱，此前美歐都在大規模從中國進口銻礦，但根本就不夠用，完全無法建立足夠的戰略儲備資源——美國《防務新聞》2022年提到，美國眾議院軍事委員會的相關報告顯示，中國長期以來是「最大的銻礦開採和精煉國，也是美國的主要進口來源。根據美國國防戰略儲備的銻資源儲備，一旦被切斷相關供應，美國最快在3年後就將出現短缺。」

中美在礦產方面必然會硬碰硬，特朗普已動用《國防生產法》來採取緊急措施提高美國的礦產產量，並全球佈局礦產合作開採協定，就是要挑戰中國在關鍵礦產供應鏈的主導地位。（Reuters）

更重要的是，地質學家認為，以當前的開採速度，地球上已探明的銻礦只夠用24年。俄媒提到，2020年中國生產了6.1萬噸，但2023年中國轉而更多從國際市場上採購銻礦進行精煉以滿足國內需求，中國自身的銻產量下降到4萬——中國顯然是在有意識地保護本國的銻礦資源。

因此當中國去年宣佈「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口」後，俄羅斯也大幅削減了銻出口，結果就是美國和歐洲開始在國際市場上競相搶奪，導致這種金屬的價格在上漲了300%。

銻礦是很典型的案例。事實上，關鍵礦產資源豐富的國家都正在通過設定出口禁令、提高礦產權利金等手段提高礦產資源的出口門檻。在關鍵礦產資源的爭奪，勢必也將進入白熱化。

在這個領域，中美也是必然會硬碰硬，特朗普已動用《國防生產法》來採取緊急措施提高美國的礦產產量，並全球佈局礦產合作開採協定，就是要挑戰中國在關鍵礦產供應鏈的主導地位。