韓國山火：慶尚北道森林火災增至18死　千年古寺毀於一旦

韓國東南部慶尚北道北部地區山火持續蔓延，周二（25日）下午至周三上午，至少18人喪生，19人受傷。



根據韓聯社，其中6人重傷、13人輕傷。慶尚北道義城郡周六發生山火，之後火勢持續蔓延至週邊的安東市、青松郡、英陽郡、盈德郡4地。在青松郡，也有1人下落不明。

韓國山火：2025年3月24日，韓國義城郡遭山火肆虐期間，有房子起火。（Reuters）

韓國山火：2025年3月24日，韓國義城郡遭山火肆虐期間，消防員到場查看情況。（Reuters）

韓國山火：2025年3月25日，韓國義城郡遭山火肆虐期間，一名居民看着自己被燒毀的房子。（Reuters）

韓國山火：2025年3月25日，韓國義城郡遭山火肆虐期間，一棟房屋遭山火包圍。（Reuters）

義城郡有關部門指，有民眾疑似在上山掃墓時不慎引燃火勢，現場還發現打火機，火勢從山頂蔓延，波及擁有千年歷史的「雲嵐寺」遭焚燬。

除了「雲嵐寺」，周二下午4時50分許，南韓慶尚北道義城郡的新羅時代千年古剎「孤雲寺」也在大規模山火中被完全焚燬。

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《中央日報》報道，當地一名50多歲男子撥打119報警稱，他周六「在掃墓時不小心引發了火災」。另有義城郡居民看到一群遊客在火災後慌忙下山，警方到場向他們釐清野火引燃的前後經過，並在現場發現打火機。