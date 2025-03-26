加沙北部數百人示威反戰　有人高呼反哈馬斯口號

目擊者說，數百名巴勒斯坦人在加沙北部舉行抗議活動，高呼反哈馬斯口號，呼籲結束與以色列的戰爭。



法媒引述目擊者報道，加沙數百人星期二（3月25日）在北部拜特拉希亞（Beit Lahia）示威。許多示威者高呼「哈馬斯滾出去」、「哈馬斯恐怖分子」等口號。

以軍上周恢復對加沙的密集轟炸，拜特拉希亞再次遭炮火攻擊。一名示威者告訴法媒，他並不知道是誰組織這次抗議活動。

這名示威者說，他參加抗議是為了代表人民傳遞一則訊息：人們已經受夠戰爭。他還說，他看到「穿着便服的哈馬斯安全部隊成員驅散抗議人群」。

另一名參與者也說，人們已經厭倦現狀。「如果哈馬斯放棄加沙政權是解決方案，為什麼他們不放棄權力來保護人民？」

因害怕報復，這兩名參與者都未透露全名。

報道稱，在即時通訊應用Telegram上，星期二至少發佈一項抗議呼籲。到了當天晚上，又有來自未知來源的信息，呼籲人們星期三（26日）在加沙各地再次舉行示威。

哈馬斯自2007年以來一直在加沙掌權。據報道，以色列經常呼籲加沙人動員起來，反對哈馬斯統治。不過，加沙對哈馬斯的不滿度難以估量。

巴勒斯坦政策與調查研究中心（PCPSR）去年9月進行的調查結果估計，約有35%的加沙巴勒斯坦人表示支持哈馬斯，26%的人表示支持它的對手法塔赫。

法塔赫在加沙的發言人上星期六（22日）呼籲哈馬斯放棄執政，從而保障加沙巴勒斯坦人的生存。

本文獲《聯合早報》授權轉載

