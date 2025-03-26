俄羅斯外交部周二（25如）表示，將扎波羅熱核電站本身或者其控制權轉交給烏克蘭或者其他國家，這絕無可能，同樣，聯合運營該核電站也不可接受。



根據俄衛網，俄羅斯外交部在其網站發布消息說：「扎波羅熱核電站重歸俄羅斯核工業早就是既定事實，國際社會唯有承認。將扎波羅熱核電站本身或者其控制權轉交給烏克蘭或者任何其他國家，這絕無可能」。

俄羅斯外交部在消息中指出，與任何其他國家共同運營扎波羅熱核電站同樣不可接受。

俄羅斯外交部在消息中說：「國際實踐中無此先例。在這種情況下，其中，無法妥善保障核安全和核保安，也無法規範核損害的民事責任問題。」

俄羅斯外交部在消息中表示，破壞能力強大的北約國家情報機構與烏克蘭的密切合作使得即便是臨時允許其代表進入扎波羅熱核電站也是不可能的。

俄羅斯外交部在消息中說：「國際組織參與運營扎波羅熱核電站這一想法也是着實荒謬，因為任何國際組織，都沒有資格和能力介入核設施運營。」