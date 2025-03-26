美國家情報局：中國欲將格陵蘭島當作北極利益 「跳板」

美國國家情報總監辦公室的一份報告稱，中國正在加強與格陵蘭島的互動，包括在礦產開採和基礎設施建設領域，將利用該島作為 「跳板」，推進其在北極地區的利益。



俄衛網引述報告指：「中國正逐步加強與格陵蘭島的互動，主要通過礦產開採項目、基礎設施建設項目，以及科研項目實現。儘管目前互動較少，但中國的長期目標是擴大獲取格陵蘭島自然資源，並以此作為關鍵的戰略跳板，推動中國在北極地區更加廣泛的經濟目標。」

根據美國國家情報局的數據，中國力求獲得北極地區的自然資源，包括石油、天然氣和礦產，並使更為直接、高效的，通向俄羅斯，以及北半球其他地區的海上航道正常化，從而降低對中東地區能源的依賴，促進自身經濟增長和能源安全。

報告中還提到，俄羅斯對格陵蘭島感興趣是因為該島靠近北冰洋與大西洋之間具有戰略重要性的海軍航道，其中也包括核潛艇航道，同時，俄羅斯對該島感興趣還因為格陵蘭島上有美國的關鍵軍事基地。