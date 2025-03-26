加拿大4月28日聯邦大選　鄭敬基獲保守黨提名參選

加拿大提前在4月28日舉行新一屆聯邦大選，身在加拿大、正被香港警方懸紅通緝的港人鄭敬基（Joe Tay）獲得保守黨提名，將競逐多倫多當河谷北（Don Valley North）選區議席。



↓ 加拿大保守黨公布派鄭敬基出選當河谷北選區 ↓

鄭敬基出戰的當河谷北選區位於多倫多北部，該區現任國會議員為華裔、上海出生的董晗鵬（Han Dong）。

該區議席過去多次由加拿大自由黨拿下，在2021年聯邦大選中，董晗鵬代表自由黨出選，拿下54.4%選票勝選，保守黨候選人Sabrina Zuniga則取29.8%選票。

2023年，董晗鵬被指私下接觸中國外交人員，爆出風波，他之後離開自由黨黨團，身份改為獨立議員。目前未確定自由黨在新一屆大選會派誰人出選。

圖為鄭敬基（資料圖片）

鄭敬基過去為香港娛樂圈藝人，是1980年代二人組合「風雲樂隊」成員，也曾出演多套影視作品，香港警方指其在2020年7月至2024年6月期間，於社交媒體平台操作一個名為「HongKonger Station香港台」的頻道，發布多段煽動分裂國家的影片，指其涉嫌犯煽動分裂國家罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。