英國財相認收Sabrina Carpenter演唱會免費飛　房屋大臣指不合適

英國媒體報道，財相李韻晴（Rachel Reeves）承認接受別人餽贈的免費門票與家人觀看歌手Sabrina Carpenter的演唱會，事件引發軒然大波。儘管首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）似乎在這件事上支持李韻晴採取個人判斷，房屋大臣彭立勤（Matthew Pennycook）表示接受免費音樂會門票不合適。有評論認為，李韻晴3月26日（周三）將發表春季財政預算案，事件將令她蒙受巨大輿論壓力。



英國新聞協會（PA Media）24日報道，在一名內閣同僚表示工作太忙而無法聽音樂會後，財相李韻晴承認收受歌星Sabrina Carpenter的免費演唱會門票，事件引發巨大爭議。

2025年3月1日，英國倫敦O2場館，美國歌手Sabrina Carpenter在全英音樂獎頒獎典禮（BRIT Awards）上領取全球成功獎（Global Success）時發表講話。（Reuters）

據報道，首相施紀賢暫時似乎傾向支持李韻晴。當被問及財相是否做出正確的決定時，唐寧街表示，首相「支持所有內閣大臣對接受餽贈行使個人判斷」。

報道指，李韻晴較早前出席了Sabrina Carpenter在英國的演唱會，為了實現政府收支平衡，李韻晴將宣布削減福利法案等開支。李韻晴的表現引來大量批評。

李韻晴早前向英國傳媒承認接受餽贈，3月上旬與一名家庭成員前往倫敦O2體育場，免費觀看一場美國歌手Sabrina Carpenter的演唱會，門票據報價值600英鎊（約6000港元）。

2025年1月29日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves，右）在恩舍姆（Eynsham）講述她對英國經濟的規劃。（Reuters）

李韻晴23日接受英國廣播公司（BBC）訪問時指，她收受音樂會門票是基於保安原因。「我現時有保鑣，這意味出席音樂會不再像過去那麼容易了。」

她強調，「從安全角度來說這是正確的做法，並且已公布門票價值。李韻晴辯稱她接受的門票普通人買不到，因此無法評估價值及申報，

2025年3月1日，英國倫敦O2場館，Sabrina Carpenter（左）在全英音樂獎頒獎典禮（BRIT Awards）上領取全球成功獎（Global Success）時發表講話。（Reuters）2025年1月29日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves，右）在恩舍姆（Eynsham）講述她對英國經濟的規劃。（Reuters）

儘管首相施紀賢似乎在這件事上力挺李韻晴，房屋大臣彭立勤（Matthew Pennycook）在接受媒體訪問時認為接受免費音樂會門票不合適。