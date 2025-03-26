專家：Tesla歐洲市場銷路受阻　難敵本土與中國車企

據路透社報道，3月24日銷量調查平台JATO Dynamics發布數據顯示，2月歐洲電動汽車市場中，Tesla的銷量已經落後於本土的寶馬集團（BMW）以及福士汽車集團（Volkswagen，又譯大眾汽車）的電動車銷量，甚至被中國電動車品牌總銷量超過。



JATO Dynamics全球分析師費利佩·穆諾茲（Felipe Munoz）在一份報告中表示，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在政治中扮演的角色，以及電動汽車市場日益激烈的競爭，疊加其銷量支柱Model Y的革新緩慢，都對其銷量產生了影響。

2025年3月11日，福士汽車集團（Volkswagen）在德國沃爾夫斯堡舉行年度記者會。（Reuters）

統計數據顯示，Tesla在25個歐盟市場、英國、挪威和瑞士的電動汽車註冊量與去年同期相比平均下降了44%，2月份銷量不足1.6萬輛，當月市場份額降至9.6%，為近五年來同時期最低。

馬斯克參政，Tesla失寵

近兩個月來，由於馬斯克在社交平台X（舊稱Twitter）上的政治傾向言論直指歐洲黨派之爭，直接導致了Tesla在歐洲的銷量危機。

馬斯克與波蘭克拉科夫X（舊稱Twitter）logo。 （Getty Images）

今年 1 月，馬斯克曾抱怨歐洲「層層監管和官僚作風盛行」，並不遺餘力地在歐洲各地推動右翼勢力。分析人士表示，馬斯克正在為自己的商業帝國謀求更為長遠的目標，即支持可能會「削減他眼中阻礙技術創新的監管」的政黨。

2024年，Tesla在歐洲的銷量下降10.8%，而同期歐洲市場整體僅下跌1.3%。

Elon Musk：圖為2022年3月22日，Tesla行政總裁馬斯克在德國格林海德的Tesla新工廠開幕儀式上發言。（Getty）

電動汽車評論網站Electrifying.com在1月底進行的一項調查發現，59%的英國電動汽車擁有者或打算購買電動汽車的人不會因為馬斯克而購買Tesla，消費者還在X平台上進行一場反Tesla運動。

有消費者也表示，「我愛我的Tesla，我愛它的技術，但我不想與馬斯克的政治或公開言論扯上關係。」

迭代緩慢，競爭力不足

除了馬斯克自身的言論影響，Tesla自身的市場競爭力也是其銷量不振的一大原因。

穆諾茲表示：「Tesla等品牌的車型陣容相對有限，在轉換車型時特別容易受到註冊量下降的影響。」

2025年3月25日，法國南特市（Nantes）附近聖埃爾布蘭（Saint-Herblain）的一家Tesla經銷店的標誌。（Reuters）

歐洲最大的汽車租賃公司之一Ayvens的首席執行官提姆（Tim Albertsen）則表示，「我暫時不會放棄Tesla，但他們確實需要一些更新穎的東西。」

市場分析稱，2020 年Tesla推出 Model Y 時，英國只有25款主流電動車型。如今，隨着歐洲車企的轉型與中國品牌推出價格更實惠的新型電動車，英國主流電動車型數量已增至133款。

圖為Tesla Model Y SUV電動車。（龔嘉盛 攝）

JATO發布的數據顯示，今年2月，大眾的純電動汽車銷量在歐洲增長了180%，接近兩萬輛。而寶馬集團則共售出近1.9萬輛純電動汽車，均超越Tesla當月銷量。

該統計機構還表示，中國自主品牌的電動汽車總銷量也超過了Tesla，並呈現出快速增長趨勢。

2024年1月29日，英國肯特郡施爾尼斯（Sheerness, Kent）一處院內停泊的大量比亞迪（BYD）純電動車和插電式混合動力汽車。（Getty Images）

其中，比亞迪和極星（Polestar）在相同市場的電動車銷量分別增長了94%和84%，達到4000多輛和2000多輛，小鵬汽車銷量突破1000輛，而零跑汽車則接近900輛。

JATO還稱，儘管汽車需求總量有着一定的下降，但歐洲汽車市場對於電動汽車的需求仍在增長。今年2月，上述市場的汽車總銷量共計97萬輛，下降3%，但其中電動汽車的註冊量增長了25%，增勢強勁。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

