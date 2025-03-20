美商務部長公開撐Tesla股價被質疑違法：再也不會這麼便宜｜有片

美國媒體報道，電動車品牌特斯拉（Tesla）近日由於其行政總裁馬斯克（Elon Musk）的政治立場和銷量下跌導致股價大幅下滑。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在受訪時竟公開力挺特斯拉的股價，指現時是買入特斯拉股票的最佳時機，以後都不會有這麼便宜的情況。此言一出立刻惹來大量爭議，有聲音指盧特尼克可能已違反《哈奇法案》（Hatch Act），該法例禁止聯邦官員利用職務之便謀取政治或經濟利益。



美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在電視上鼓勵民眾購買特斯拉的股票引起巨大爭議：

據《哈芬登郵報》3月20日報道，在接受霍士新聞訪問時，盧特尼克大聲疾呼：「我認為，如果你想在今晚的節目中學到一些東西，那就買特斯拉（股票）吧。這間公司的股票竟然這麼便宜，真是難以置信。它永遠不會再這麼便宜了。」

盧特尼克其後大肆表揚世界首富馬斯克及其公司所取得的科技進步。

他指出：「當人們了解他正在開發的東西，他正在開發的機器人，他正在開發的技術時，人們就會意識到，天哪，我應該買馬斯克的股票。我的意思是，誰不願意投資在馬斯克身上？你一定是在開玩笑吧。」

此言一出，立即引來大量質疑聲音，指控盧特尼克可能已違反作為特朗普內閣官員的道德規範和《哈奇法案》，該法案禁止聯邦官員利用職務之便謀取政治或經濟利益。

由於馬斯克的「右傾」立場和參與政府效率部裁減大量聯邦僱員，他旗下的特斯拉汽車近日接連受到民眾縱火襲擊，甚至出現有人「起底」特斯拉車主。