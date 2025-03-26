美國高官泄密　民主黨議員倡防長辭職　白宮批傳媒「又一惡作劇」

美國高官爆出泄密風波，誤讓《大西洋月刊》（The Atlantic）記者加入由多名高官組成的Signal聊天群組，導致對話內容外泄。多名民主黨議員3月26日公開要求防長赫格塞思（Pete Hegseth）辭職，白宮則批評《大西洋月刊》的最新報道是仇恨特朗普者（Trump-hater）撰寫的「又一惡作劇」（another hoax）。



在泄密風波中，美國國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）被指誤把記者加入群組，防長赫格塞思則在群組內寫出美軍轟炸也門作戰計劃的訊息，他事後指訊息不涉機密，再度引起爭議。

2025年2月13日，比利時布魯塞爾，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在北約總部舉舉行新聞發布會時發言。（Reuters）

多名民主黨議員要求他辭職，參議院情報委員會成員、參議員凱利（Mark Kelly）稱赫格塞思是他見過最沒有準備的人選，「為了美國人的安全，他必須辭職」。

另一民主黨參議員貝內特（Michael Bennet）則指，赫格塞思與沃爾茲都應該下台。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）26日指，有關訊息內容不是作戰計劃，「整篇報道都是又一個惡作劇，由一個以聳人聽聞言論聞名、仇恨特朗普的人（Trump-hater）撰寫。」