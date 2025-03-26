美國高官烏龍泄密　《大西洋》公開更多群組訊息　批政府淡化事件

美國國安高官爆出烏龍泄密風波，國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）被指誤把《大西洋月刊》（The Atlantic）記者加入由多名高官組成的Signal聊天群組，導致對話內容外泄。在美國政府強調對話沒有機密資訊後，《大西洋》3月26日指政府淡化對話訊息的重要性，並公開更多群組對話內容，稱交由公眾自行判斷。有關訊息內容包括美國軍機起飛前往也門展開行動的時間、使用何種武器等。



《大西洋月刊》最初在3月24日報道記者戈德堡（Jeffrey Goldberg）遭「誤拉入群」的事件，指高官泄密的資訊包括轟炸也門的對戰計劃，美方官員之後則指群組內容不涉機密，《大西洋月刊》26日再發表報道，主張政府淡化事件。

2025年3月25日，美國華盛頓，圖為特朗普在簽署行政令期間回應高官聊天群組泄密事件。（Reuters）

該報社指在首篇報道中，未有發布軍事行動的資訊，以免資訊可能危及美國人員性命，但政府官員一再指內容不是機密，甚至指《大西洋》「說謊」，所以報社如今決定公開更多群組訊息內容，「人們應看到這些文字，以得出自己的結論。公開特朗普顧問在非安全通訊管道中的資訊顯然符合公眾利益，尤其是政府高級人物正試圖淡化那些訊息的重要性。 」

《大西洋》指，除了繼續保密一位中情局（CIA）職員的姓名外，公開的群組訊息未經刪減。

2024年11月21日，赫格塞思（Pete Hegseth）在華盛頓國會山莊開會後接受媒體採訪。（Reuters）

內容包括軍機起飛時間等

在公開的新訊息中，官員談到美國軍機3月15日起飛前往也門的時間、使用何種武器等，例如美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）在群組內寫道：

「當前時間（1144et）：天氣良好。剛剛與中央司令部確認，我們已準備好啟動任務。」

「1215et：F-18 啟動（第一輪打擊計劃）」

「1410：更多 F-18 戰機啟動（第二次打擊計劃）」

「1415：無人機攻擊目標（此時第一枚炸彈肯定落下，取決於先前『 基於觸發器 』（Trigger Based）的目標）」

「1536 F-18 第二次打擊開始。同時，第一枚海基戰斧導彈發射。」

《大西洋》指「戈德堡是在（美軍）對也門胡塞武裝陣地預定的轟炸開始前2小時，就收到攻擊情報，若果這些資訊，特別是美國軍機起飛前往也門的具體時間，在那關鍵2小時內落入壞人之手，美國飛行員和其他美國人員可能會面臨比平常更大的危險。」