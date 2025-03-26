美國高官被指用Signal泄密　特朗普補鑊：應使用SCIF談作戰計劃

美國安高官早前爆出烏龍泄密風波，國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）被指誤把一名美媒記者加入由多名高官組成的Signal聊天群組，泄露美國轟炸也門的作戰計劃。據美國媒體報道，雖然Signal的保安系統在手機應用程式處於領先地位，惟特朗普（Donald Trump，又譯川普）事後也承認更應使用「機密情報隔離設施」（Sensitive compartmented information facility，SCIF）討論作戰計劃，並會在未來減少使用Signal。



SCIF是什麼？

曾與美國政府合作的數據專家Caro Robson表示，高級安全官員透過Signal這樣的訊息平台進行交流「非常不尋常」。她說，通常官員會使用非常安全的政府系統，此類系統由政府運作和擁有，會採用極高級別加密。

美國政府素來使用「機密情報隔離設施」（簡稱SCIF）討論國家安全問題。SCIF是指一個極其安全的封閉環境，可防竊聽，且任何人都不允許攜電子設備進入。只有身處同一特定房間或建築物內的人，才能獲得機密信息。

2011年，擊斃本拉登（Bin Laden）行動就是在符合機密情報隔離設施規格的白宮戰情室（The Situation Room ）進行。（美國白宮網站）

從軍事基地到官員住宅，各種地方都可以成為機密情報隔離設施。Caro Robson稱，SCIF「經過大規模加密，並使用政府最高的加密標準進行保護。」

2017年特朗普（Donald Trump）首個總統任期，就曾在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）設立過一個SCIF。圖為特朗普與其內閣成員及工作人員一起監視敘利亞巡航導彈襲擊。（美國白宮網站）

特朗普25日談到使用Signal時表示：「未來我們應該不會經常使用它」，特朗普坦承移除個人手機，與幕僚一起坐在戰情室探討作戰計劃是最理想的安排。

2025年3月25日，美國華盛頓，圖為特朗普（Donald Trump）在簽署行政令期間回應高官聊天群組泄密事件。（Reuters）

特朗普補充道，「如果由我決定，每個人都會坐在同一個房間裡。這個房間的牆壁、天花板和地板都是實心的鉛（意指可以隔絕與外界的通訊）。」

希拉里郵件門

特朗普政府幾位官員都曾痛批希拉里（Hillary Clinton）郵件門事件。現任美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）2016年接受採訪時稱，希拉里使用個人電子郵件伺服器是「犯罪行為」，並稱其應該為此入獄。

郵件門曾像影子一樣伴隨着希拉里的競選之路。（Getty）

現任國務卿魯比奧（Marco Rubio）在2015至2016年間，也就郵件門事件多次攻擊希拉里。當時魯比奧說，希拉里通過私人郵件傳遞機密信息是「魯莽且無能的」，並表示「沒有人可以凌駕於法律之上，希拉里也不例外。」

多名特朗普政府高層因Signal事件周二（3月25日）出席聽證會。有民主黨議員在會上試圖推動進行調查，表示涉事的國防部長赫格塞思和國家安全顧問沃爾茲應帶頭引咎辭職。