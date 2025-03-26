泄密案撕開白宮一角：世界最強大國家內閣原來是個「業餘戲班」

「兵者，國之大計，死生之地，存亡之道，不可不察也。」戰爭是國家行為，是最嚴厲的國家暴力。所以在任何國家，對戰爭都極其嚴肅，都要進行周密謀劃，要嚴格保密，哪些人能參與謀劃與討論，哪些人不能，應該經過什麼樣的程序，想達成什麼樣的戰爭目標等等，都有非常嚴格的要求，有極為嚴謹的程序。

但是從美媒《大西洋月刊》總編輯Jeffery Goldberg曝光的白宮泄密烏龍案，人們看到的卻是另一番完全不同的情形。

從這個案件曝光的細節，可以看出來特朗普班子在討論戰爭行動時是多麼隨意、多麼缺乏對戰爭的敬畏和系統性考慮。他們不僅毫無保密意識，在民用媒體平台組群討論，還意外把記者拉進了討論群。在討論中起重要作用的國防部長赫格塞思（Pete Hegseth），僅僅在幾個月前還是霍士新聞台（Fox News）電視節目主持人，幾個月後，居然就能指揮美國大兵在前線開展軍事行動。

更令人不可思議的是，犯下如此不可思議的錯誤，從總統到當事人無一反思，也無一人被處理，反而還在忙着向曝光此事的媒體開戰，把媒體抹得一無是處。而見獵心喜的民主黨人則把這場泄密案當成了一個報復政治對手的機會，着眼的不是如何避免類似錯誤，而是如何打擊政治對手。

Goldberg周一（3月24日）發布一篇長文報道，內容稱他3月15日被國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）加入一個名為「胡塞PC小組」（Houthi PC small group）的Signal聊天群組，裏頭主要在談論有關美國對也門胡塞武裝組織發起的一系列打擊行動。

群組內的成員除了沃爾茲外，還包括美國國防部長赫格塞思、美國副總統萬斯（J.D. Vance）、美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、美國國家情報總監加伯德（Tulsi Gabbard）和白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）等。

Goldberg指出，本月15日，在美國針對也門的空襲行動公開前約2小時，赫格塞思在該群組內發布了作戰計劃，涉及美方使用武器、打擊目標和時間等「精確資訊」。

2025年3月25日，美國華盛頓，圖為特朗普在簽署行政令期間回應高官聊天群組泄密事件。（Reuters）

Goldberg在一開始甚至認為這是一個詐騙群，因為現在網上有很多電詐訊息和假新聞都是這樣操作。他在文中寫道「有心人士誘騙記者泄露訊息的手段早已屢見不鮮」。戈德堡稱：「我起初非常懷疑這個群組的真實性，因為我無法相信美國國家安全領導層會透過Signal來通報即將實施的戰爭計劃。」

Goldberg說「我無法相信美國的國家安全高層會在Signal上討論即將展開的戰爭計劃。更難以相信總統的國家安全顧問會如此魯莽，把《大西洋月刊》的主編拉進與包括副總統在內的高層官員討論的群聊裏。」

但隨著美國官方宣佈行動消息，他也意識到該群組是真的。

這件事經媒體曝光後，引起了巨大風波。讓人們意外窺見了被詡為世界頭號軍事強國的內閣成員，是如何隨意、糟糕、毫無系統考慮和保密意識地討論決策一場嚴肅的戰爭。讓人不得不感慨特朗普內閣簡直就是一個巨大的「業餘戲班」。

在隨後關於戰爭的決策討論中，特朗普內閣的高級成員先是把歐洲進行了一番羞辱，把歐洲當成了無能的戰爭提款機，商量着如何把戰爭成本轉移到歐洲頭上，從歐洲獲得經濟收益。副總統萬斯甚至把歐洲比喻成為需要美國擦屁股一般的無能之輩。

沃爾茲的賬號發出一條長訊息，談及貿易數據和歐洲海軍的能力有限。他寫道：「不管是現在還是幾周後，最終都只能由美國重新打開這些航運通道。根據總統的要求，我們正在與國防部和國務院研究如何計算費用，並將其轉嫁給歐洲。」

萬斯的賬號在8點45分回覆赫格塞思：「如果你認為現在該動手，那我們就動。我只是討厭又一次替歐洲擦屁股。」

赫格塞思在8點48分回覆：「副總統，我完全同意你對歐洲搭便車的厭惡。這種行為很可悲。」

一直沉默的「S M」賬號，可能是特朗普親信、白宮副幕僚長的米勒加入對話說：「據我所知，總統已經明確表示：可以動手，但我們要儘快向埃及和歐洲明確提出我們的回報要求。我們還需要研究如何強制執行這些要求。比如，如果歐洲不支付費用，那該怎麼辦？如果美國付出巨大代價恢復航行自由，那就必須從中獲得某種經濟回報。」

特朗普團隊在民用通訊軟件討論決策戰爭，這是關於歐洲的部分討論內容截圖。

真正荒誕的事，發生在第二天，也就是3月15日星期六。當天上午11點44分，一個標註為赫格塞思的賬號在Signal群中發布了一份「團隊更新」。這條更新中包含了即將對也門發動空襲的作戰細節，包括攻擊目標、所用武器和打擊順序。隨後戰爭打響。

而在戰爭結束後，群裏是一片歡騰情緒，群成員之間互拍馬屁。

沃爾茲賬號發出了戰況更新，稱這次行動「幹得漂亮」。

幾分鐘後，拉特克利夫（中情局局長）寫道：「開局不錯。」

不久後，沃爾茨發了三個表情：拳頭、美國國旗和火焰。

其他人也陸續跟進，比如「MAR」寫道：「幹得好，赫格塞斯你和你的團隊！！」

威爾斯（Susie Wiles）發訊息：「致敬所有人——尤其是前線人員和中央司令部！太棒了，上帝保佑。」

威特科夫（Steve Witkoff）發了五個表情：兩個祈禱、一個肌肉、兩面國旗。

「TG」寫道：「幹得漂亮，效果很好！」

離開討論群後，Goldberg給沃爾茲發了郵件，並在Signal上留言。他還聯繫了赫格塞思、拉特克利夫、加伯德和其他官員。隨後事件被引爆。美國國家安全委員會發言人兩小時後回覆，證實這個Signal群聊是真實的。

Goldberg最後在文中表示，「我從未見過如此嚴重的安全漏洞。國家安全官員使用Signal並不罕見，但通常只是用來安排會議或處理後勤事務——而不是討論即將到來的軍事行動的詳細機密訊息。當然，更不可能聽說有記者被拉進這種討論中。」

值得一提的是，特朗普曾在競選及擔任總統期間，猛烈抨擊希拉里使用私人郵件服務器處理公務，要求將她入獄。也值得注意的是，特朗普2023年因處理機密文件不當被起訴，但選舉後相關指控被撤銷。