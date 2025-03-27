特朗普預告4月2日關稅細節　宣布對進口汽車加徵25%關稅

早前指將在4月2日對全球國家的加徵對等關稅的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（3月26日）預告部份細節，稱屆時將永久對進口汽車加徵25%關稅。



特朗普在白宮橢圓形辦公室中發表講話，將對「所有未在美國製造的汽車徵收25%的關稅（We will do 25% on all cars not made in USA）」，他預料這將吸引其他國家來到美國投資建設工廠，強調命令會繼續推動美國汽車業發展。

他看好這項將在4月2日簽署的行政命令，強調會在4月3日正式實行，稱預料關稅將在每年為美國帶來超過1000億美元（約7776億港元）的額外收入。

特朗普講話期間形容「汽車關稅是永久性的（auto tariffs are permanent）」。

特朗普早前指，他將4月2日稱為「解放日」（Liberation Day），而他今次預告的汽車關稅為當中的一部份。特朗普周三形容，旗下政府對於當日實施的對等關稅，會採取更加「寬鬆的態度（make it very lenient）」，而「這些承受關稅的國家會感到驚喜（ they’ll be pleasantly surprised）」。

指或對華稍降關稅 憂Tesla生意受損

特朗普盟友、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下電動車品牌特斯拉（Tesla）在中國建有多家工廠，按照特朗普預告的關稅細節，這些在中國生產的特斯拉電動車運抵美國後，預料將對此加徵25%的關稅。

特朗普談及此事指，有可能對華稍微降低關稅，因「汽車關稅對特斯拉而言並無太大好處（auto tariffs net neutral of maybe good for tesla）」。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱自4月2日起將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

特朗普在預告部份關稅細節前參加白宮的女性歷史月（Women's History Month）活動，他稱讚並感謝女性付出，還點名表揚內閣中多位女性成員。