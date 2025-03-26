特朗普將公布對等關稅之際 越南宣布削減多種美國進口產品關稅
撰文：聯合早報
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美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的對等關稅政策即將實施之際，越南計劃削減包括液化天然氣和汽車在內的幾種美國進口產品關稅。
路透社報道，越南財政部周二（3月25日）晚上在官網發布一份聲明，宣布將對美國液化天然氣的關稅從5%下調至2%；對美國進口汽車的關稅從45%至64%的區間，降至32%；對乙醇的關稅下調從10%降低到5%。
越南財政部說，關稅削減措施旨在改善越南與貿易夥伴的貿易平衡。聲明也指出，雖然越美建立了全面戰略夥伴關係，但尚未簽署自由貿易協定。
越南還未從美國進口液化天然氣，但一直在與美國供應商就未來液化天然氣發電廠進行談判，首兩個發電廠計劃在今年6月投入商業營運。
此外，越南財政部也決定取消對美國乙烷的關稅。從美國進口的雞腿、杏仁、蘋果、櫻桃核木製品等產品，關稅也將下調。上述關稅削減規定會在本月內準備就緒，之後會立即生效。
美國總統特朗普宣布對貿易夥伴徵收廣泛關稅後，越南已採取一系列措施，試圖減少與美國的貿易順差。去年，越南與美國的貿易順差超過1230億美元（約9,562億港元）。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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