特朗普關稅惹不安　美國消費者信心指數跌至4年新低

世界大型企業研究會（Conference Board）於3月25日公布，美國3月份消費者信心指數跌至92.9，較上月暴跌7.2點，創2021年2月以來的新低。該數字低於市場預期的94點，也是連續4個月下跌。分析指出，美國家庭憂慮經濟出現衰退，以及關稅導致通脹上升。



2025年3月22日，美國賓夕凡尼亞州費城，總統特朗普（Donald Trump）出席在富國銀行中心舉行的一場摔角錦標賽。（Reuters）

世界大型企業研究會指出，調查的回應顯示，民眾「對貿易政策、尤其是關稅影響的擔憂正在上升」，且「對經濟和政策不確定性的提及，也比平常更多」。

該數據已連跌4個月，本月的下跌集中在55歲以上消費者，35至55歲組別的信心也有所下降，但35歲以下消費者信心略有上升。除年收入超過12.5萬美元的家庭外，所有收入群體的信心均出現下滑。

美國消費／零售／通脹：圖為2024年8月17日，美國田納西州納什維爾（Nashville）民眾在一元商店Family Dollar內購物。（Reuters）

反映對收入展望的「預期指數」跌至近12年新低

其中，反映消費者對收入、企業及勞工市場短期展望的「預期指數」，更暴跌9.6點，跌至65.2的近12年來新低。

世界大型企業研究會的高級經濟學家Stephanie Guichard表示，消費者對未來收入的樂觀情緒已基本消失，表明對經濟和勞動力市場的擔憂，已開始蔓延到對個人狀況的評估。

高頻經濟公司（High Frequency Economics）的首席經濟學家Carl Weinberg稱，消費者表現不安，與華府的混亂有關。他又稱，自11月大選以來，消費者信心指數持續下降，已不能再視之為巧合。