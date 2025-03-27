馬克龍晤澤連斯基批167億援助　冀俄羅斯對烏無條件停火

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周三（3月26日）在巴黎會見來訪的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），他宣布向烏克蘭提供價值20億歐元（約167億港元）的軍援，還期待俄羅斯以無條件停火回應已經這麼做的烏克蘭。



馬克龍在與澤連斯基共同舉辦的聯合記者會上詳述對烏克的部份軍援，指其中包括反坦克導彈、地對空導彈與無人機。澤連斯基還在會晤中表示，希望美國能夠施壓俄羅斯，以達成無條件停火。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）當日則表示，日前斡旋俄羅斯與烏克蘭達成原則上（ in principle）的停火協議，華府將進一步評估莫斯科提出的條件，之後再決定未來發展方向。

克里姆林宮在美國宣布消息後指，黑海停火會在恢復俄羅斯銀行與國際金融體系之間的聯繫後才生效。

法國將在翌日舉辦歐洲領導人峰會，以討論加強對烏克蘭的援助與俄烏局勢，還希望在會議上進一步討論派兵進駐基輔。歐盟領導人此前討論繼續對俄羅斯實施制裁，直至停火。馬克龍同意並補充，現在解除對俄制裁為時過早。

2025年3月26日，法國巴黎，圖為馬克龍在愛麗舍宮前迎接來訪的澤連斯基。（Reuters）

美國日前斡旋俄烏和平，令雙方達成在黑海停火以及停止互攻能源設施30日，不過克宮在那時聲明，停火要先達成五條件。