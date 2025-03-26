美國與俄烏最新協議一文看清　同意黑海停火　禁攻雙方能源設施

路透社報道，美國周二（3月25日）表示，與俄羅斯及烏克蘭分別達成協議，禁止雙方攻擊彼此能源設施，兩方並同意在黑海實現海上停火；俄羅斯也表示，美國同意助撤銷針對俄的食品、肥料和航運公司限制，以換取黑海安全協議。以下是協議涵蓋的內容。



這些協議一旦實施，將代表朝向更廣泛停火目標達成迄今最明顯的進展，華盛頓認為停火是和平談判的墊腳石，以終結俄羅斯在烏克蘭長達3年的戰爭。

俄羅斯得到什麼？

2025年3月25日，敘利亞巴尼亞斯港，圖為一艘俄羅斯貨船等待靠岸卸貨。（Reuters）

美國表示，這「將有助俄羅斯恢復在全球市場上的農業和肥料出口，降低海上保險成本，並增強此類交易的港口和支付系統訪問權限」。

俄羅斯表示已與華盛頓達成共識，「以確保落實黑海倡議（Black Sea Initiative），包括確保黑海航行安全、不使用武力以及防止將商船用於軍事目的，同時透過檢查此類船隻來採取適當的控制措施」。

克里姆林宮表示，這項海上安全協議將在滿足一連串條件後生效，包括取消對一家大型農業銀行、食品和肥料出口商以及俄羅斯船隻的限制和制裁。

圖為2025年3月8日，烏克蘭示威者在美國駐基輔大使館前舉行集會，展示美國總統特朗普（Donald Trump）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的抗議牌。（Reuters）

相關條件包括解除對俄羅斯農業銀行（Rosselkhozbank）「以及其他從事食品（包括魚類產品）和肥料國際貿易的金融機構的限制、恢復與環球銀行金融電信協會（SWIFT）的連接以及開設必要的帳戶」。

其他條件包括取消對船舶在港口維護的限制，以及解除對懸掛俄羅斯國旗、運送食品和肥料的商船的制裁。

此外，對俄羅斯進口農業機械的供應，及食品和肥料等生產設備的限制也將取消。

圖為2023年6月16日，已遭俄羅斯佔領的烏克蘭扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。（Reuters）

烏克蘭得到什麼？

華盛頓表示已與烏克蘭達成協議，「美國仍會致力推動俄烏交換戰俘、釋放被拘留平民，以及讓被俄羅斯強制轉移的烏克蘭兒童回國」。