英國削福利開支料影響逾300萬家庭 增25萬人落入「相對貧困」
撰文：蕭通
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英國財政大臣李韻晴（RachelReeves）於3月26日公布2025年春季預算案，稱工黨政府擬在未來5年內削減總計48億英鎊福利，包括對殘疾人士的資助。根據政府估計，受削減福利措施影響，將導致25萬人落入「相對貧困」，數百萬家庭的受助金額減少。不過，相關數字未將鼓勵殘疾者就業的新政策加入估算。
李韻晴表示，工黨政府對正進行的改變有信心，加強支持就業是協助家庭脫貧的最佳方法。綜合路透社及英國《衛報》報道，政府數據顯示，目前工作年齡人口中，有10分之1正領取疾病或殘障福利。而在削減相關福利後，預計在2029/30年度，將有25萬人落入「相對貧困」範圍，當中有5萬人是兒童，令「相對貧困」人口將增至近1,450萬。而「相對貧困」的定義是指家庭收入低於當年中位數60％。
其中一項重要措施，是改變「個人獨立津貼」（Personal Independence Payments，簡稱PIP）標準。當局料在2030年前，全國將有80萬人不再獲得PIP中的「日常生活」（dailyliving）部份。PIP主要向殘疾人士發放，目前全國受助者約有360萬人。
政府又估計，到2029/30年度，將有320萬個家庭領取各種殘疾福利，平均每年可獲資助較目前減少1,720英鎊。
殘疾人慈善機構Scope批評，政府只急於削減開支，完全未考慮對殘疾人的影響。心理健康機構Mind的負責人也稱，通過削減殘疾人的福利來解決公共財政問題，是基於政治選擇。根據YouGov本月一項民意調查，68%英國人認為福利制度運作不佳，需要改革。
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