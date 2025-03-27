英國財相削社會福利加強國防 撥款22億英鎊提升防務水準
撰文：聯合早報
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英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）宣布計劃通過最新的預算更新，推動英國成為一個「國防工業超級大國」，她還表示將大幅削減社會福利以及其他公共開支，以填補增加的國防開支。
路透社報道，李韻晴周三（3月26日）宣布額外投入22億英鎊（約220億港元）用於國防領域。這項決定是在全球地緣政治局勢緊張，以及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）敦促歐洲加強自衛的背景下做出的。
李韻晴說，英國將通過重點發展新技術和推動創新，提升國家的國防工業水平。根據新計劃，政府將把國防裝備預算的10%用於開發無人機和人工智能等新興技術，同時通過改革現有採購制度，為中小企業提供更多的國防合同機會。
為加速新技術的落地應用，政府還將撥款4億英鎊用於國防創新。李韻晴在講話中多次提到，當前世界的不安定性使得這一領域的額外資金投入變得至關重要。此外，這些投資將對整體經濟產生積極影響。
她強調：「這筆額外投資不僅是為了增強我們的國家安全，也旨在提升我們的經濟安全。隨着國防支出的增加，我希望全國都能從中受益。」
逾300萬家庭受影響 將有25萬人陷入貧困
英國《衛報》引述官方分析，政府大幅削減社會福利或令逾300萬家庭受影響，而到2029年至2030你那，英國將有25萬人因此陷入相對貧困的境地。
李韻晴回應指，政府將投資10億英鎊以幫助更多人就業，預料將在秋季前開展這項工作。
英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）2月承諾，在2027年前將國防開支提升至GDP的2.5%，這是冷戰結束以來最大幅度的預算增長。此外，他還指出，在下一屆議會期間，英國的國防支出目標將升至GDP的3%。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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