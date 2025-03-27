卡尼：中國不認同加拿大價值觀 加強雙邊貿易關係需謹慎
撰文：蕭通
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加拿大總理卡尼（Mark Carney）3月26日出席競選活動時表示，中國在貿易方面並不認同加拿大的價值觀，加拿大在加強雙邊貿易關係方面需要非常謹慎。他表示，面對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅威脅，意味加拿大需要實現貿易多元化。
路透社報道，中國駐加大使最近接受媒體採訪時，談及加強中加關係的問題，並提出了就自由貿易協定進行談判的可能性。卡尼26日就相關言論回應，稱加拿大可以與亞洲部份夥伴建立更深層次關係，但與加國有共同價值觀的亞洲夥伴「並不包括中國」。
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路透社報道，中國駐加大使最近接受媒體採訪時，談及加強中加關係的問題，並提出了就自由貿易協定進行談判的可能性。卡尼26日就相關言論回應，稱加拿大可以與亞洲部份夥伴建立更深層次關係，但與加國有共同價值觀的亞洲夥伴「並不包括中國」。
卡尼表示，加拿大可以與中國進行某些活動，兩國顯然有大量貿易往來，但加國必須非常小心謹慎，又指中國應該符合加拿大的「標準」，但他沒有透露細節。
加拿大統計局的數據顯示，1月份加拿大與美國的雙邊商品貿易總額為1,020億加元，而與中國的雙邊商品貿易總額僅為84億加元。
本月早些時候，北京宣布對價值超過26億美元的加拿大農產品和食品徵收關稅，以報復渥太華去年對中國電動車、鋼鐵和鋁產品徵收關稅。
加拿大上週表示，有加拿大公民今年稍早時間被中國處決，強烈譴責中國執行死刑。加國情報機構24日也稱，中國可能會試圖干預加國下月選舉。
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