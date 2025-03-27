TikTok「不賣就禁」限期將至　特朗普：願以降低對華關稅換成交

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後暫緩拜登（Joe Biden）政府對中國字節跳動旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）「不賣就禁」的命令，他周三（3月26日）表示，美國或達成協議讓TikTok能在美國繼續使用，否則將延長暫緩「不賣就禁」的命令，他還進一步透露，稱願以降低對華關稅換取協議達成。



特朗普當日預告自己將在4月2日實施對等關稅的部份細節，表示若北京能夠協助解決TikTok在美國營運問題，「有可能提供關稅減免（Maybe I'll give them a little reduction in tariffs or something to get it done）」。

多間美國企業與美國政府洽談收購TikTok事宜，包括甲骨文、微軟等，特朗普強調中國必須參與其中，還說「購買TikTok的方式有很多種，而我們會找到最適合美國的方式達成（there are numerous ways you can buy TikTok and we will find the one that’s best for the country）」。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

特朗普的副手萬斯（JD Vance）早前表示，將在4月5日前解決TikTok的去留問題。

美國上屆政府去年限期字節跳動出售TikTok給美國企業，否則就禁止這應用程式在美營運，TikTok早前因此一度停運數日，特朗普上任後暫緩這一命令至今年4月5日執行。