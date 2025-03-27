白雪公主｜主角麗素莎嘉娜力撐巴勒斯坦　美媒：迪士尼受夠了

迪士尼最新真人版《白雪公主》（Snow White）上周四（20日）上映。飾演主角白雪公主的麗素莎嘉娜（Rachel Zegler）據報因其在社交媒體上公開支持巴勒斯坦而面臨來自影業高層、日益增加的壓力。



麗素莎嘉娜2024年8月24日在X熱情感謝支持者，之後又發文補充稱：「永遠記住，自由巴勒斯坦。」這條推文獲得1320萬次觀看，153,000人點讚。

《Variety》周二報道，迪士尼一名高層向麗素莎嘉娜的團隊表達公司的擔憂，而《白雪公主》的製片人Marc Platt則飛往紐約與她直接交談。

美國女星Rachel Zegler飾演白雪公主（電影劇照）

報道引述消息提到，在《白雪公主》中演出美麗壞皇后的以色列女星姬嘉鐸（Gal Gadot）收到死亡威脅，稱麗素莎嘉娜「她不明白自己的行為對電影、Gal以及其他人所帶來的後果。」

Rachel Zegler與姬嘉鐸一同亮相《白雪公主》首映禮。（視覺中國）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月當選時，她在Instagram又發文以粗口大罵特朗普。報道指，迪士尼已經受夠了，因為麗素莎嘉娜正向一部已陷入困境的電影的一半潛在觀眾發出訊號，讓他們待在家裏。Marc Platt此時再次向麗素莎嘉娜陳述這一點。

報道指，經過反覆考慮，麗素莎嘉娜開始與迪士尼付費的一名社交媒體專家合作，在電影上映之前審查所有貼文。