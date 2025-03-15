《白雪公主》爭議多　迪士尼縮減首映規模　演員不滿：努力遭掩蓋

迪士尼真人版電影《白雪公主》（Snow White）快將上映，在香港街頭可見到不少廣告，但迪士尼這次的全球宣傳策略引起關注，縮減首映規模、不設傳媒提問環節，被指是刻意淡化兩女角Rachel Zegler與姬嘉鐸（Gal Gadot）的宣傳角色，以避開電影自開拍以來捲入的爭議。為電影配音的演員Martin Klebba則發聲表不滿，認為迪士尼此舉讓其他演員的努力遭掩蓋。



美國女星Rachel Zegler飾演女主角白雪公主（電影劇照）

《白雪公主》的美國首映3月15日會在加州埃爾卡皮坦劇院（El Capitan Theatre）舉行，飾演白雪公主的Rachel Zegler與「惡毒皇后」姬嘉鐸均會出席，但據美媒Variety指，這次採訪活動僅讓攝影師和內部人員參加，不像迪士尼過往電影般邀請數十家傳媒到紅地氈採訪演員，意味沒有提問環節。

在歐洲的首映規模也被指縮減，據英國廣播公司（BBC）報道，大片首映傳統會選在倫敦萊斯特廣場（Leicester Square）舉行，不過《白雪公主》選在西班牙北部一個城堡。

《白雪公主》女角姬嘉鐸（Gal Gadot）2025年3月2日出席奧斯卡頒獎禮（Reuters）

《白雪公主》自開拍以來便捲入不少爭議，例如在選角上，遭質疑為何找拉丁裔的Rachel Zegler來飾演白雪公主，這位女主角昔日發言如指白馬王子「跟蹤」白雪公主（literally stalks her）、白雪公主不會被白馬王子拯救（not gonna be saved by the prince）等，也讓她身陷太側重女權主義、太傾向覺醒文化的罵聲之中。

另一邊廂的以色列女星姬嘉鐸，則因在以巴問題上的立場遭受非議，過去甚少在政治議題上發聲的她，自2023年10月哈馬斯攻入以色列擄走數百人質後，她多次發聲，並曾抱怨國際社會上為何不是更多人去譴責哈馬斯，而是有人慶祝猶太人遭殺害，此引起親巴勒斯坦者批評她漠視以色列對加沙的迫害。

《白雪公主》2位主要女角在以巴問題上立場對立，姬嘉鐸支持以色列，女主角Rachel Zegler則是多次公開表明支持巴勒斯坦，此不單讓兩人傳出不和傳聞，也被指是迪士尼減少讓兩人接受傳媒提問的原因，以避免出現棘手問題。

↓ 在奧斯卡典禮上一同頒獎的Rachel Zegler與姬嘉鐸 ↓

在戲內聲演小矮人Grumpy的55歲演員Martin Klebba表達對迪士尼這次宣傳手法的失望。

他認為Rachel Zegler與姬嘉鐸都有權擁有自己的政治觀點，就算社交網站網民對她們有多少抱怨，也不應導致令其他人的努力遭掩蓋。

Martin Klebba曾出演電影《加勒比海盜：決戰魔盜王》（電影劇照）

他又指新版《白雪公主》電影的面世值得成為一場盛事，不應只是一場乏味的放映活動。