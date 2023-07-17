白雪公主真人版7矮人與王子都沒了？片場照疑外流　迪士尼回應

迪士尼經典動畫《白雪公主》（Snow White）真人版又起爭議！英國《每日郵報》日前刊出獨家片場照，顯示女主角的身旁不再是7個小矮人，而是有男有女有高有矮有黑有白的一群新朋友，戲稱該片是「白雪公主與7個政治正確的夥伴」，馬上引爆激烈議論。迪士尼火速聲明宣告該報道和照片「是假的」，接着又改口成「不是官方照片」，似有不少玄機。



原版《白雪公主》動畫推出時已是距今86年前，當年出生的小孩，現在都可以好幾代同堂，一些觀點當然要與時俱進，可是迪士尼對於真人版的角色塑造，幾乎只有「政治正確」為最高指導原則，本來應該膚色白如雪的公主，由以《西城故事》獲金球獎的朱古力膚色新秀麗素石娜（Rachel Zegler）演，差一點要重演真人版《小魚仙》的選角爭議。

而公主身旁的7個小矮人，在《權力遊戲》的「小惡魔」Peter Dinklage砲轟迪士尼到了21世紀還在拍7矮人住在洞穴裏的故事、還是沒有粉碎刻板印象、相當落伍，如此嗆聲的結果，迪士尼就排出了目前這樣子的可能陣容，儘管他們在上片之前還有可能再修改，觀眾似乎不太想接受這種新的安排。

在《每日郵報》的報道中，還指出該片場照有些是替身幫演員排走位，因此公主不是麗素自己入鏡，男主角Andrew Burnap也是旁人幫忙出現在這個畫面中，不是他自己親身參與。

《每日郵報》的報道透露更多細節，稱這部真人版的《白雪公主》電影裏，「不會有白馬王子」，故事的主題會變成：「一位更堅強的白雪公主夢想成為領導者」，換言之，一如近年來的迪士尼動畫真人版，所有公主都從動畫版的戀愛腦、浪漫，變得又堅強、又自主、又不需要靠任何人，尤其不靠男性，而且最後的男性以真愛之吻（或其他方法）救回女主角，全部都要改成女主角拯救一切、包括男主角，才能突顯女力有多麼偉大。

沒了白馬王子，《白雪公主》會碰上怎麼樣的男性？Andrew Burnap的角色叫強納森（Jonathan），自己形容「是一位羅賓漢型的人物，並非標準的王子類型，反而有點像心不甘情不願的英雄」，且他表示真人版《白雪公主》會是「一位公主如何找到她自己的聲音、她的力量，來拯救身邊所有人」的故事。

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