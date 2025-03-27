美國高官烏龍泄密　更多訊息披露　英媒揭曝光內容3大重點

美國國安高官爆出烏龍泄密風波，國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）被指誤把《大西洋月刊》（The Atlantic）記者加入由多名高官組成的Signal聊天群組，導致部份對話內容外泄。《大西洋》其後於3月26日公開了幾近完整的群組對話內容，BBC為此整理出3大重點。



《大西洋》最初在周一報道記者戈德堡（Jeffrey Goldberg）遭「誤拉入群」的事件，指高官泄密的資訊包括轟炸也門胡塞武裝（Houthis）的作戰計劃。美方官員之後回應，群組內容不涉機密；但《大西洋》認為政府刻意淡化事件，因此決定再公開更多內容。

襲擊時間表

新公開的資訊顯示，群組內的官員談到美國軍方對也門襲擊計劃的細節，包括將參與行動的一組飛機、武器系統和情報收集設備，例如防長赫格塞思（Pete Hegseth）就在對話中清楚列明戰機的起飛、施襲時間。

國家安全局（NSA）前總法律顧問格斯特爾（Glenn Gerstell）接受BBC訪問時稱，「難以想像這些訊息不是機密資訊。」他補充說，這份文件可能是在後來被解密，但任何涉及美軍的即將採取的軍事行動在文件共享時均須保密。

2025年2月12日，在北約國防部長會議前夕，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在比利時布魯塞爾的北約總部出席烏克蘭防衛聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group）會議並發表演說。（Reuters）

施襲詳情

在美軍轟炸也門後，沃爾茲在群組提供了有關該襲擊的最新情況，包括該襲擊的戰鬥損害評估（BDA）。

沃爾茲指出，美軍先前已確認目標是一名疑負責導彈武器的胡塞武裝成員「飛彈人」（missile guy），他在空襲期間走進一座大樓，該大樓疑似是目標人物女友的住所，而空襲過後該建築已經倒塌。

副總統萬斯（JD Vance）其後簡短回覆：「做得好！（Excellent）」，中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）則稱：「是好的開始（A good start）。」

2025年2月20日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）在白宮簡報室向媒體發表講話。（Reuters）

CIA行動曝光？

另外，拉特克利夫在群組內與國家反恐中心負責人肯特（Joe Kent）的對談中，亦疑似曝露了CIA在也門的行動。

自3月18日以巴衝突再次激化後，以色列軍隊多次攻擊胡塞武裝。肯特在群組中提到，以色列將進行自己的打擊，以方或將向美方尋求補充用於進一步攻擊的武器庫存。

拉特克利夫其後疑似透露出機密訊息，他說：「CIA正在調動資產（assets）協助襲擊，但即使（相關行動）延遲也不會對我們在也門的工作產生負面影響。」

這張2025年3月26日拍攝的設計圖片中，可以看到社交媒體Signal應用程式和美國國家安全局（NSA）的標誌。（Retuers）

BBC稱，拉特克利夫提到的「資產」很可能是指CIA在也門部署的人員，或是無人機等軍事資產。

就這次泄密風波，多名涉事高官25日出席聽證會接受質詢。而赫格塞思則於26日否認有在聊天群組中泄密，稱襲擊時間表中無出現目標、地點、襲擊路線等訊息，因而不算機密。