NASA：在火星發現迄今最大有機化學物質

美國太空總署（NASA）「好奇」號通過分析採集的岩石樣本，發現迄今為止火星上最大的有機化合物。這表明火星上關聯生命的化學物質可能比之前觀察到的更為複雜。



新華社報導，這項研究已發表在美國《國家科學院學報》週刊上。NASA日前介紹稱，此次分析的岩石樣本是「好奇」號於2013年5月在火星蓋爾隕坑中鑽取的「坎伯蘭」岩石。

研究團隊利用「好奇」號攜帶的火星樣本分析設備，對其進行深入分析後發現癸烷（Decane）、十一烷（Undecane）和十二烷分子（Dodecane），這些化合物分別由10、11和12個碳原子組成，屬於樣本中保存的脂肪酸碎片。脂肪酸是地球生命化學成分的關鍵分子之一，但它們也可以通過各種非生物地質過程產生。

此次研究不僅發現較大有機分子，還為火星有機化學的發展揭示新方向，表明有機分子可能已向生命起源所需的複雜性邁進一步。

據NASA介紹，「好奇」號團隊曾在火星上檢測到較小、較簡單的有機分子，而此次發現的較大化合物不僅拓寬人們對火星有機化學的理解，還為未來將火星樣本帶回地球、借助更先進儀器進行分析帶來更多可能性。

此外，這一發現提升生命相關的大型有機分子能夠在火星上長久保存的可能性，緩解科學家關於火星強烈輻射與氧化環境可能破壞有機分子的擔憂。研究團隊指出，新發現顯示火星環境可能比想像中更有利於保存生命所需的複雜有機分子。

「好奇」號於2011年11月發射，2012年8月著陸於火星蓋爾隕坑，主要任務是探明火星歷史環境是否適合生命存在。雖然原定任務期為兩年，但「好奇」號已多次延長任務時間，至今仍在繼續執行探索任務，為揭示火星有機化學的奧秘提供寶貴的線索。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

