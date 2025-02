科學家分析「祝融號 」探測車影像資料　發現火星曾有海洋

研究人員發現,火星(Mars)雖然地形乾旱、輻射水平極高,但實際上它曾有過一片擁有沙灘的海洋。科學家根據中國「祝融號 」火星車發現深埋地下的海岸線證據。



據英國《衛報》2月24日報道,雖然先前發現的包括河谷系統(valley networks)和沉積岩(sedimentary rocks)在內的特徵表明這顆紅色星球上曾經有河流,但科學家對於火星是否也曾有海洋一直存在爭議。如今研究人員表示,在發現火星埋藏的海灘後,他們有新的證據來支持這個想法。

這張插圖展示了36億年前火星的假想照片,當時海洋可能覆蓋了火星近一半的面積。該照片於2025年2月24日發布。橙色星星代表中國「祝融號」火星車的著陸點,黃色星星代表NASA「毅力號」火星車的登陸點,「毅力號」比「祝融號」早幾個月着陸。(Reuters)

科學家在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上撰文,報告他們是如何在分析來自中國 「祝融號 」火星車的地下影像資料後,獲得這個發現。

圖為中國火星探測車「祝融號 」。(新華社)

來自賓夕法尼亞州州立大學(Penn State University)的研究合著者Benjamin Cardenas博士說:「祝融號被送往了火星烏托邦平原(Utopia Planitia)南部,這裏靠近根據衛星數據繪製的古海岸線。」作者表示,火星北部低地的研究結果與使用探地雷達在地球海岸線所獲得的結果相似:兩者都顯示出地表下物質的特徵向低地或海洋方向傾斜,且傾斜角度相似。

Benjamin Cardenas稱,這項發現對於了解火星過去的宜居性具有重要意義。 他說:「海灘是淺水、空氣和陸地之間的界面。人們認為地球上的生命最早出現在這樣的環境中,我認為那裏是發送後續任務,尋找火星過去生命跡象的絕佳地點。」