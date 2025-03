每年3月21日是消除種族歧視國際日。在這個週末,法國數萬人周六(22日)上街遊行,抗議種族主義和極右勢力崛起。



每年3月21日是消除種族歧視國際日。在這個週末,法國數萬人周六(22日)上街遊行,抗議種族主義和極右勢力崛起。(Reuters)

約62,000名示威者在巴黎及其他城市集會,有示威者高舉「反對國家伊斯蘭恐懼症」(Against state Islamophobia)和「特斯拉是新納粹標誌」(Tesla is the new swastika)等標語,譴責特朗普和馬斯克,也有人高舉巴勒斯坦國旗。

巴黎發生多單警察與示威者之間的衝突。南部港口城市馬賽(Marseille)有3,300人上街,北部里爾(Lille)則有2,600人參與抗議。