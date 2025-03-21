法國擬每戶發20頁「生存手冊」　指導民眾應對安全威脅

外媒3月18日報道，法國政府計劃挨家挨戶發送20頁的「生存手冊」，以幫助法國公民做好準備、應對各種安全威脅。



英國《衛報》及美媒報道，法國總理貝魯（Francois Bayrou）的發言人指出，法國準備分發「生存手冊」，旨在鼓勵法國公民在面對不同危機時增強抵禦能力，其中包括恐怖襲擊和武裝衝突等安全危機。

2024年12月13日，法國新任總理貝魯（Francois Bayrou）在巴黎馬提尼翁府（Hôtel Matignon，總理府）出席總理交接儀式。（Reuters）

報道指，這份「生存手冊」分為三部分，第一部份是有關保護自己和周圍的人，它建議建議所有家庭都應配備求生包。其中應包括至少六公升瓶裝水、數十罐食物、電池、電筒及生理鹽水等醫療用品。

「生存手冊」的第二部份則建議，民眾應準備一份緊急聯絡人名單、知道要收聽哪個廣播頻道，並且確保發生核相關威脅時要關閉所有門；最後一部份則詳細介紹了民眾可以如何參與保衛社區，包括報名加入預備部隊或消防隊。

2019年6月13日，在法國巴黎的艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）前，一面法國國旗正隨風飄揚。（Getty）

報道指出，若獲得貝魯批准，這本20頁的「生存手冊」，將在2025年夏季之前送到各戶家庭。