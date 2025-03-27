澳洲西岸珊瑚礁遭海洋熱浪「煮熟」　科學家：14年來最大規模白化

環境慈善機構「麥德魯基金會」（Minderoo Foundation）科學家奎格利（Kate Quigley）3月26日稱，澳洲西海岸記錄到了一次「前所未有」（unprecedented）的大規模白化事件。她指出，這可能是該地自2011年以來最嚴重的一次白化現象。



法媒26日報道，奎格利稱，持續數月的海洋熱浪已經「煮熟了」（cooked）位於澳洲西部淺水區的寧格魯珊瑚礁（Ningaloo Reef）。

寧格魯珊瑚礁綿延300公里、是世界上最大的「裙礁」（fringing reefs）之一，以鮮豔的珊瑚和經常在附近洄游的鯨鯊而聞名。

儘管環境官員仍在核實該次白化事件的規模，但奎格利和一眾科學家收集到的數據顯示，這可能是最嚴重的大規模白化事件之一。她指出，白化情況已經深入珊瑚礁，而不再限於珊瑚礁的頂部，而且多種珊瑚都在面臨白化的現象。

報道稱，當海洋溫度持續上升，位於該處的珊瑚就會被迫排出嵌入其組織中的彩色藻類，進而發生白化現象。

2025年3月20日，環境慈善機構「明德魯基金會」（Minderoo Foundation）在社交媒體Instagram上傳位於澳洲西部淺水區的寧格魯礁（Ningaloo Reef）照片。（IG@minderoofoundation）

奎格利強調：「白化（對珊瑚來說）是一種疾病，雖並不意味著直接死亡，但當情況惡化到某一個程度，珊瑚便會無法生存。」