客戶遭起底、廠房被縱火燒光Tesla股東耐性　馬斯克知衰急補鑊？

近期,馬斯克的高調參政,如為特朗普助選有功和推動聯邦政府大規模裁員,加上主張削減對外軍援及右傾保守的高調立場,使得旗下Tesla因此成為抗議和針對的目標,如Tesla設施遭人縱火、破壞的事件,拖累品牌遭部分消費者杯葛,打擊投資者信心。



過去幾天,情況似乎還有所加劇,美國Tesla車主遭人起底、拉斯維加斯Tesla維修廠遭人縱火,行政總裁馬斯克 (Elon Musk)或許終於意識到問題嚴重,開始著手補救行動。



本月18日,獨立媒體404media報道,一個名為「Dogequest」的網頁疑似公布了美國Tesla電動車車主的個人信息,包括姓名、住址、電話號碼和電子郵件地址,意圖羞辱和恐嚇他們。網站表示,若有人證明自己已出售了Tesla汽車,網站將刪除他們的資料。此外,網站還提供了有關Tesla經銷商、馬斯克領導的政府效率部(DOGE)成員的資訊。

日前,一名疑犯在拉斯維加斯Tesla維修廠向車輛開槍、縱火,導致了火災。廠房玻璃門被噴上「抵抗」(RESIST)字樣。監控畫面顯示,一名黑衣人向汽車開槍,並用燃燒瓶點燃了兩輛車,第三輛車內發現一枚未爆的燃燒彈。

針對兩宗事件,馬斯克分別進行了譴責,批評是「左派的暴力和仇恨」和「恐怖主義!」

其實,兩宗事件均是近期發起打倒特斯拉(Tesla Takedown)示威活動的一些後續,原因是自特朗普上任以來,馬斯克推動聯邦政府大規模裁員行動引發社會不滿。許多示威者聚集在Tesla展廳附近,高喊「沒有人投票給馬斯克」。

另一方面,Tesla車主的焦慮程度也有所加劇,由最初貼上貼紙澄清汽車是「在馬斯克瘋狂前買下」,他們當中部份人更開始將原廠車標更換為豐田、本田、萬事得(Mazda)等其他品牌的標誌,希望示威人士可以「放他們一馬」。

早前,特朗普買下一部鮮紅色Model S為馬斯克「撐腰」,在白宮南門外舉辦「專場車展」,更親身坐進駕駛座讚歎這部車實在「太漂亮」。他又回應近期針對Tesla的連串抗議活動和股價下跌,將示威者稱為「恐怖分子」,警告「我會抓捕任何這樣做的人,因為他們正在傷害一家偉大的美國公司......如果你這樣對待Tesla或任何公司,我們會抓住你,讓你經歷地獄般的折磨。」

特朗普最新還表示,破壞特斯拉的人可面臨20年監禁。他21日在「真相社媒」(Truth Social)表示,「也許他們可以在薩爾瓦多的監獄服刑,那裹最近以如此可愛的環境而聞名!」其後,他發另一篇帖文中寫道,「我們正在找你!」

此前,司法部長邦迪(Pam Bondi)確認,至少有3人因在三個不同州份利用自製燃燒彈襲擊特斯拉財產而面臨聯邦指控。司法部發表聲明,稱針對特斯拉的一系列暴力行為「完全是恐怖主義」,將予以嚴懲。反恐機構已經著手展開調查。眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)也表示,國會將調查針對特斯拉汽車及其車主的攻擊。

另外,為反擊馬斯克政府效率部的策略所招致的強烈反對,知名保守派人士也紛紛站到Tesla這邊。他們希望吸引足夠多志同道合的消費者,以抵消自由主義者、民主黨人或任何被馬斯克行為冒犯的人對Tesla的抵制。《紐約時報》引述分析稱,這確實能起到幫助,但幫助程度有限。

就在馬斯克率領「政府效率部門」(Department of Government Efficiency,簡稱DOGE)讓他分身乏術,經營事業「變得極困難」之際。

路透社20日引述汽車資訊網站Edmunds稱,特斯拉的「折舊換新」 (Trade-In)率達到歷史新高,顯示出車主對於品牌的不滿情緒,許多人選擇賣掉特斯拉以獲取更好選擇。與此同時,特斯拉的競爭對手也在積極行動,試圖吸引那些對馬斯克行為感到失望的電動車車主。這些對手希望借此機會擴大市場份額,並利用特斯拉近期的品牌危機來吸引潛在客戶。

