巴西男遭連開30槍殘殺　竟是福音歌手妻下手　狂收養50子女種禍因

巴西當地一樁遭慘忍連開30槍致死的謀殺命案，本以為是單純尋仇，沒想到背後卻牽扯出極為複雜的家庭愛恨情仇。



《衛報》（The Guardian）報道，巴西當地法院日前做出宣判，裁定著名福音歌手兼前議員弗羅德利絲（Flordelis），因為夥同子女對丈夫痛下殺手觸犯謀殺罪，被判處50年又28天刑期。

她的幫手、兒子與女兒則分別以協同犯罪或相關罪名，遭判處30年以上有期徒刑。

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這宗引發熱議的謀殺案，主嫌是巴西知名歌手，因為與丈夫收養超過50名小孩，讓兩人一炮而紅。

從小遭遇家庭變故的弗羅德利絲，經常在教會尋求慰藉，也因此成為一名小有名氣的福音歌手，在發展事業同時也遇上愛情，她與小17歲的丈夫熱戀結婚，在一次當地槍擊案後，觸發兩人大量收養孤兒的「習慣」，至今累積收養50名無血緣孩童。

這樣的善心讓弗羅德利絲獲得高度關注，演唱事業更是一飛沖天，擁有高知名度的她，2016年踏入政壇、2018年當選里約州議員。

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但這個複雜的大家庭內部，私下卻存在不少爭論與矛盾，報道中提到，弗羅德利絲長年不滿丈夫安德森插手家庭財政調派，甚至頻頻質疑她的資源分配，認為弗羅德利絲對特定孩子過於偏愛，因此引發兩人矛盾、甚至點燃殺人之心。

根據檢方追查，弗羅德利絲早在秘密籌劃殺夫，從子女中找尋幫手，共有10人與謀殺有關。起初採用投放毒藥無果，最後才決定以偽造搶劫殺人案除掉安德森，檢方在弗羅德利絲與子女通聯記錄中，找到大量明顯和直白的對話，證明她在本次謀殺的主導者地位。

這些協助謀殺的子女，雖然幫助弗羅德利絲除掉丈夫，卻也是讓她被定罪的關鍵之一，案發後不久，就有子女向警方坦承犯案；檢方也向州議會提請剝奪弗羅德利絲議員資格，才讓她能為自己的錯誤行為付出代價。

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