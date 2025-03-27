王毅晤法國外長巴羅：中法今年將舉行三場高層對話

中國外交部長王毅3月27日在北京與到訪的法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）舉行會談，會後王毅表示，中法今年還將舉行三場高層對話，涵蓋戰略、經濟、金融、人文等領域。



王毅表示，去年中法雙方共同慶祝建交60周年。中法保持密切交往，展現了中法全面戰略夥伴關係的活力。今年是中法關係新甲子「開局之年」，中方願同法方一道，發揮歷史主動精神，以元首共識為引領，規劃好雙邊重要議程，加強各領域各層級對話，超越分歧、深化合作，為新甲子開個好頭。

2025年3月27日，中國外交部長王毅在北京與法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）舉行會談。（中國外交部）

王毅強調，今年是世界反法西斯戰爭勝利和聯合國成立80周年。面對變亂交織的國際形勢，雙方要展現大國擔當，堅持以多邊主義反對單邊主義，以對話協作反對陣營對抗，以互利共贏反對脫鈎斷鏈，構建更加公正合理的全球治理體系，決不允許世界重回弱肉強食的「叢林」。為此，雙方要加強戰略協調，相互支持彼此重大多邊理念主張。

王毅表示，中法建立了「從法國農場到中國餐桌」全鏈條快速協同機制，形成深度交融合作格局。中方視法國為實現高質量發展的優先夥伴，願深化傳統領域合作，鼓勵相互投資，拓展新興領域合作，賦予中法合作新動能。雙方要落實好習近平主席提出的「3年1萬，歐洲翻番」倡議，擦亮人文交流「金字招牌」，增進相互友好認知，夯實兩國民意基礎。

2025年3月27日，中國外交部長王毅在北京同法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）舉行會談。（中國外交部）

巴羅：保護主義上升 更凸顯法中關係重要性

巴羅積極評價法中務實合作成果，表示當前國際局勢不確定性增多，保護主義上升，法中關係的重要性更加凸顯。雙方有必要加強戰略協調，發揮大國作用，維護世界和平穩定。法方始終視中方為重要夥伴，堅定奉行一個中國政策，致力於發展面向未來、長期穩定的法中關係。

巴羅表示，法方支持自由貿易，不贊成脫鈎斷鏈，反對打貿易戰，願通過高質量對話，超越差異和分歧，開展平等互惠合作，擴大雙向投資，豐富人文交流，增進人民友好，增加雙邊關係中的積極議程。

2025年3月27日，中國外交部長王毅在北京同法國外長巴羅（Jean-Noël Barrot）舉行會談。（中國外交部）

王毅：中歐合作大於競爭 共識大於分歧

雙方還就中歐關係交換了看法。王毅表示，中歐合作大於競爭，共識大於分歧，完全有條件把關係發展得更好。中方支持歐洲一體化進程，支持歐洲堅持戰略自主，希望歐方同中方相向而行，以中歐建交50周年為契機，總結成功經驗，堅持夥伴定位，妥善解決分歧，開展互利合作，共同開闢中歐關係新的前景。

巴羅表示，作為世界獨立一極，歐洲堅持戰略自主，願同中方開展建設性對話，共同堅持多邊主義，發出和平之聲，應對全球性挑戰。法方支持歐中開展對話，協商解決貿易分歧。雙方還就共同關心的國際地區問題深入交換意見。