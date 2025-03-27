美國衛生部長：將裁員1萬關閉半數辦事處　全職員工減少約25%

由小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）領導的美國衛生與公眾服務部（HHS）3月27日宣布進行重大改革，裁員約10,000人並關閉一半地區辦事處，涉及的部門包括食品與藥物管理局（FDA）、疾病控制與預防中心（CDC）、國家衛生研究院（NIH）等，並集中各下屬部門的通訊、採購、人力資源和政策規劃，或將影響各部門的獨立性。



據《華爾街日報》（WSJ）報道，食品與藥物管理局將裁減3,500名全職員工，約佔該機構員工總數的19%；疾病控制與預防中心將裁2,400名員工，相當於其員工總數的約18%；此外還有「國家衞生研究所」（National Institutes of Health）的1,200 名員工以及來自聯邦醫保Medicare和Medicaid中心的300名員工。這些員工的職務包括應對疾病爆發、新藥審批以及為低收入者提供醫療津貼等。

圖為2025年2月25日，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）宣誓出任衞生與公眾服務部（US Department of Health and Human Services，HHS）部長後發表講話。（Reuters）

衛生部還計劃把下屬的28個部門整合為15個新部門，收回各部門的通訊、採購、人力資源、技術和政策規劃事務集中管理，此前擁有一定獨立性的食品與藥物管理局和疾病控制與預防中心等部門的運作或顯著改變。

加上此前10,000名自願離職的員工，該部門已經將全職員工從82,000人減少至62,000人，減幅超過24%。