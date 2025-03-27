特朗普對進口車徵關稅　北京批違反世貿規則：己向WTO起訴美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月26日宣布對所有進口汽車永久性徵收25%關稅，相關措施將於4月2日起生效。對此，中國外交部發言人郭嘉昆27日表示，美方的做法違反世界貿易組織（WTO）規則；商務部新聞發言人何亞東同日稱，中國已在世貿爭端解決機制下起訴美國，並將根據WTO規則推進後續程序。



郭嘉昆提到，中方注意到美國的主要貿易夥伴已經紛紛對特朗普宣布的新關稅作出回應，並重申貿易戰、關稅戰沒有贏家，沒有哪個國家能靠關稅實現繁榮的發展。

他強調，美國即將加徵關稅的舉動損害了損害以規則為基礎的多邊貿易體制及各國人民的共同利益，也無益於解決自身的問題。

2025年3月25日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（中國外交部官網）

何亞東在例行記者會上表示，美方對於中國出口美國產品加徵關稅，是典型的單邊主義和保護主義。

2024年10月17日，中國商務部發言人何亞東主持例行新聞發布會。（商務部網站）

他指出，中方在關稅問題上的立場一貫，堅決反對美國單邊對華加徵關稅，反對將經貿問題政治化、武器化、工具化。

何亞東稱，雙方經貿部門一直通過各種形式保持溝通，中方願同美方在相互尊重、平等互利的基礎上開展坦誠對話。