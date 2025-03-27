美國防部長死撐沒有泄密　美媒逐條Signal群組訊息拆解反駁｜多圖

美國國安高官爆出烏龍泄密風波，國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）被指誤把《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯加入由多名高官組成的Signal聊天群組，導致對話內容外泄。面對輿論壓力，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）依然強調自己在群組透露的只是進攻計劃，並沒有泄露美方的軍事機密。有美國媒體就對群組的聊天對話進行詳細分析，尤其是針對赫格塞思涉嫌泄密的段落，反駁特朗普（Donald Trump，又譯川普）官員的言論。



美國《大西洋月刊》發布美國國安高層的Signal群組聊天對話：

2025年3月26日，美國《大西洋月刊》（Atlantic）發布更多美國安高層Signal群組的聊天對話截圖，其中提到美國針對也門胡塞武裝發動空襲的具體信息，群組名稱為胡塞小群組（Houthi PC small group）。（大西洋月刊網站）

美國媒體3月27日報道，從上圖可見，國家安全顧問沃爾茲將《大西洋月刊》總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）加入群組的通知，沃爾茲稱其為「協調群組」（group for coordination）。

許多評論強烈質疑，美國國安高層官員使用應用程式Signal進行交流，是為了迴避監督，儘管這種行為可能已觸犯聯邦法律對官員保留記錄的規定。從以上的截圖可以清楚見到，群組內的訊息將在1周後自動消失（Disappearing message time was set to 1 week）。根據《總統記錄法》（Presidential Records Act），此類談話必須按照美國法律進行記錄。

美國防部長赫格塞思3月27日強調群組對話沒有涉及作戰計劃：

Signal聊天群組的最大爭議點是國防部長赫格塞思是否有泄露軍事機密，他強調，26日公布的聊天訊息並沒有提及具體的軍隊單位、空襲地點、飛行路徑、空襲途徑等機密資料。赫格塞思反覆強調群組提到的只是最新的資訊，並不涉及軍事機密。

據美國媒體分析，赫格塞思發送這段訊息大約是開始空襲也門胡塞武裝前兩小時，以及第一架戰鬥機起飛前約30分鐘。儘管特朗普政府高層官員堅稱這些文本中沒有任何內容屬於機密，但多名國防官員表示，當赫格塞思發送這些細節時，這些細節屬於高度機密。此類作戰細節一直都屬於高度機密，因為如果這些資訊被泄露，可能對美國軍人構成風險，胡塞武裝可使用防空武器攻擊進行空襲的美軍。

《衛報》引述一名曾在美國防部工作過的教授Ryan Goodman指，他仔細閱讀了最新公布的訊息。他表示：「我曾在五角大樓工作過。如果這樣的信息不屬於機密，那就什麼都不是機密了。如果赫格塞思認為他可以解密這些訊息，那麼他應該因此被掃地出門。」