美國高官再現資訊安全漏洞　德媒揭國防部長等3人個人資料外泄

美國國安高官早前爆出烏龍泄密風波，國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）被指誤把一名美媒記者加入由多名高官組成的Signal聊天群組，泄露美國轟炸也門的作戰計劃。這一有關資訊安全的風波還未平息，德國周刊《明鏡》（Der Spiegel）3月26日揭露，3名涉事高官的手機號碼、電郵地址等個人資料已外泄至公開的網路平台上，惟不清楚相關資料是否都是最新資訊。



據報道，他們透過商業數據搜尋服務及網路上由駭客泄露的資料，可以找到沃爾茲、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）以及國家情報總監加伯德（Tulsi Gabbard）的手機號碼、電郵地址，在部份情況下，甚至能找到密碼相關的資料。

2025年1月30日，美國總統特朗普提名的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在華盛頓參議院情報委員會的確認聽證會上作證。（Reuters）

《明鏡》提到，3人的電話號碼和電郵地址通常是用於其社交媒體Instagram和LinkedIn的個人資料及雲端儲存服務Dropbox等應用程式上。

報道特別點名指，3人之中赫格塞思的個人資料「最容易」從網路上取得，他們僅透過商業聯絡資訊供應商便找到前者的手機號碼及電郵地址。

而且，透過駭客外泄的資料，他們不只可以找到赫格塞思的電郵地址，還可以找到相關密碼。經報章核實，該電郵地址數天前還有人使用。

2025年2月12日，在北約國防部長會議前夕，美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在比利時布魯塞爾的北約總部出席烏克蘭防衛聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group）會議並發表演說。（Reuters）

另外報道稱，赫格塞思的手機號碼似乎跟其最近才刪除的WhatsApp帳號有關，而加巴德和沃爾茲遭外泄的電話號碼，都可以連上各自的WhatsApp和Signal帳號。

而加巴德則相對謹慎，她自己的資料無法輕易被商業數據搜尋服務所搜尋到，但由駭客泄露資料，她的電郵地址仍然可以在維基解密和Reddit等網路平台上搜尋到。

2025年2月21日，美國國安顧問沃爾茲在馬里蘭州舉行的保守政治行動會議 ( CPAC）上接受採訪。（Getty）

《明鏡》已向3名當事人通報了上述調查結果，且沒有公布其所發現的電話號碼、電子郵件地址和密碼，以保護美國政客的私人資料。