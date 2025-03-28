法拉利銷美汽車將加價最多10%　抵銷特朗普加徵關稅

為應對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的汽車關稅，法拉利（Ferrari）計劃對部分銷向美國的汽車加價最多10%。這家意大利汽車製造商3月27日表示，利潤率或因關稅受到擠壓，但確認全年業績指引，穩定投資者情緒，股價一度上漲2.6%。



圖為2015年10月20日，美國加州三藩市展銷的法拉利（Ferrari）汽車。（Getty Images）

在特朗普公布對汽車加徵關稅後，法拉利是首家以加價回的歐洲車廠。目前，美國是該公司最大市場，約佔總出貨量的四分之一。去年在美銷量增加6%，達到3,452輛。而法拉利的所有汽車，均在意大利北部的馬拉內羅（Maranello）生產。

法拉利27日在聲明中表示，受汽車關稅影響，今年未計利息及稅項前盈利（EBITDA），有減少50個基點的風險。該公司將透過提高價格最多10% ，來完全抵銷法拉利296、SF90和Roma車型的關稅成本，以及其餘車型的部份關稅成本。該公司表示，4月2日之前進口到美國的汽車，價格不會受影響。

美國金融顧問機構Bernstein的分析師稱，法拉利的富有買家不會因加價而卻步。據指出，法拉利售價約以25萬美元起跳，而F80等限量版超跑則超過350萬美元。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

德國福士：關稅對業界及顧客造成負面影響

特朗普於26日宣布，4月2日起對所有進口汽車徵收25%關稅，並警告歐盟和加拿大如聯手對抗美國，擴大貿易戰並引發報復威脅，將對他們採取更嚴厲的懲罰措施。

德國福士汽車集團（Volkswagen，又稱大眾）發聲明稱，美國的關稅措施令整個汽車行業、全球供應鏈、企業，以及客戶都將承擔負面後果。不過，美國汽車工人聯合工會（UAW）支持特朗普，指美國需要提高國內產量，儘管遷移工廠的過程可能需要數年時間，在此期間成本會上升，產量可能會下降。