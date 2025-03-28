澳洲總理宣布5月3日舉行大選　稱有意連任

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周四（3月28日）宣布將在5月3日舉行聯邦選舉，還在會見傳媒時表示，有意在執政工黨勝選後競逐連任。



阿爾巴尼斯在拜會總督莫斯廷(Samantha Mostyn) 後獲得批准後，宣布解散今屆國會並開啟選舉。

他簡報執政工黨在過去3年中的成績，指重點關注民生，例如減稅、醫療保險、加薪，還希望通過政府早前公布的年度預算案爭取選票。

阿爾巴尼斯預告工黨將把重點放在確保能源轉型上以進一步影響電價，但他未透露電價將上漲還是下降，強調政府正實施降低廢氣排放與增加能源供應的計劃。

阿爾巴尼斯所領導的左翼工黨在2022年的聯邦選舉中贏得多數席位，路透社引述近期民調指，工黨的支持率與反對派自由黨（Liberal Party）所屬的黨團不相上下。

他期望組成多數派政府，即大選後有一黨獲多數席位成為國會最大黨，還透露自己有意在工黨勝選後有意連任。

2025年3月28日，澳洲堪培拉，圖為阿爾巴尼斯在國會大廈前發表講話。（Reuters）

根據澳洲法律，聯邦大選將選出新一屆的國會議員，決出眾議院150席與參議院76席中的40席。預料經濟擔憂和高昂的住房成本將是這次競選的主要議題。